Футбол – на первом месте

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В российском футбольном первенстве продолжается время переходов. До 1 сентября включительно сообщения о собственно футбольных событиях, тех, что происходят на газоне, будут перемежаться с информацией о громких переходах.



Так, например, в «Зенит» из «Барселоны» за 40 млн евро перешёл Малком, а чемпион мира Андрэ Шюррле на условиях аренды из дортмундской «Боруссии» - в московский «Спартак». Список громких трансферов – обширен, но он наверняка будет ещё дополняться.



Однако, трансферные новости, к счастью, не могут затмить собственно футбол. Поэтому очень жаль тех болельщиков в Литве, у которых нет возможности хотя бы иногда смотреть матчи российской Премьер-лиги. Так, например, в «Зенит» из «Барселоны» за 40 млн евро перешёл Малком, а чемпион мира Андрэ Шюррле на условиях аренды из дортмундской «Боруссии» - в московский «Спартак». Список громких трансферов – обширен, но он наверняка будет ещё дополняться.Однако, трансферные новости, к счастью, не могут затмить собственно футбол. Поэтому очень жаль тех болельщиков в Литве, у которых нет возможности хотя бы иногда смотреть матчи российской Премьер-лиги. Чемпионат России по футболу



5-й тур



«Оренбург» - «Тамбов» - 2:2 (голы: Фамейе, 74, 78 - Гогуа, 26, Мамтов, 68). Удаление: Чуперка, 85 – «Тамбов».



«Краснодар» - «Рубин» (Казань) - 1:0 (И.Игнатьев, 17). Удаление: Намли, 45+2 – «Краснодар».



«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) - 0:2 (Дзюба, 10, Оздоев, 88). Удаление: Юсупов, 80 – «Динамо».



«Арсенал» - «Уфа» - 1:0 (Альварес, 28).



«Локомотив» (Москва) – «Урал» (Екатеринбург) – 4:0 (Ф.Смолов, 17, Р.Жемалетдинов, 28, Г.Крыховяк, 76, Ал.Миранчук, 78).



ЦСКА (Москва) – «Сочи» - 0:0.



«Ахмат» (Грозный) – «Спартак» (Москва) – 1:3 (А.Мбенге, 75 - З.Бакаев, 32, 44, А.Шюррле, 70). Удаление: А.Мбенге, 77 - «Ахмат».



«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Крылья Советов» (Самара) - 1:0 (Э.Шомуродов, 33).



Бомбардиры: 1-3. А.Дзюба («Зенит»), А.Соболев («Крылья Советов»), Э.Шомуродов («Ростов») – по 4 гола, 4. И.Игнатьев («Краснодар») – 3.



Положение команд: 1. «Зенит» - 13 очков (разница мячей: 9-2), 2. «Ростов» - 11 (10-7), 3. ЦСКА - 10 (4-3), 4. «Краснодар» – 10 (8-4), 5. «Арсенал» - 10 (8-6), 6. «Локомотив» - 10 (9-4), 7. «Спартак» - 8 (6-5), 8. «Рубин» - 7 (3-3), 9. «Урал» - 7 (8-10), 10. «Ахмат» - 6 (4-8), 11. «Динамо» - 5 (3-4), 12. «Тамбов» - 4 (6-7), 13. «Уфа» - 4 (6-8), 14. «Крылья Советов» - 3 (6-8), 15. «Сочи» - 2 (0-6), 16. «Оренбург» - 1 (5-10).



В 6-м туре, который состоится 16-19 августа, встречаются: «Оренбург» - «Сочи», «Урал» - «Крылья Советов», «Тамбов» - «Краснодар», «Зенит» - «Ахмат», «Рубин» - «Арсенал», «Уфа» - «Ростов», «Динамо» - «Локомотив», «Спартак» - ЦСКА. «Оренбург» - «Тамбов» - 2:2 (голы: Фамейе, 74, 78 - Гогуа, 26, Мамтов, 68). Удаление: Чуперка, 85 – «Тамбов».«Краснодар» - «Рубин» (Казань) - 1:0 (И.Игнатьев, 17). Удаление: Намли, 45+2 – «Краснодар».«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) - 0:2 (Дзюба, 10, Оздоев, 88). Удаление: Юсупов, 80 – «Динамо».«Арсенал» - «Уфа» - 1:0 (Альварес, 28).«Локомотив» (Москва) – «Урал» (Екатеринбург) – 4:0 (Ф.Смолов, 17, Р.Жемалетдинов, 28, Г.Крыховяк, 76, Ал.Миранчук, 78).ЦСКА (Москва) – «Сочи» - 0:0.«Ахмат» (Грозный) – «Спартак» (Москва) – 1:3 (А.Мбенге, 75 - З.Бакаев, 32, 44, А.Шюррле, 70). Удаление: А.Мбенге, 77 - «Ахмат».«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Крылья Советов» (Самара) - 1:0 (Э.Шомуродов, 33).1-3. А.Дзюба («Зенит»), А.Соболев («Крылья Советов»), Э.Шомуродов («Ростов») – по 4 гола, 4. И.Игнатьев («Краснодар») – 3.1. «Зенит» - 13 очков (разница мячей: 9-2), 2. «Ростов» - 11 (10-7), 3. ЦСКА - 10 (4-3), 4. «Краснодар» – 10 (8-4), 5. «Арсенал» - 10 (8-6), 6. «Локомотив» - 10 (9-4), 7. «Спартак» - 8 (6-5), 8. «Рубин» - 7 (3-3), 9. «Урал» - 7 (8-10), 10. «Ахмат» - 6 (4-8), 11. «Динамо» - 5 (3-4), 12. «Тамбов» - 4 (6-7), 13. «Уфа» - 4 (6-8), 14. «Крылья Советов» - 3 (6-8), 15. «Сочи» - 2 (0-6), 16. «Оренбург» - 1 (5-10). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Россия, футбол, чемпионат, результаты матчей, чемпионат России по футболу, "Спартак", "Зенит", "Локомотив" — статья прочитана 151 раз Комментарии