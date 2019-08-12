Погибших при взрыве на полигоне сотрудников ядерного центра наградили посмертно 🔊 Воспроизвести



Пострадавшие и погибшие при ЧП под Северодвинском сотрудники Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) (Саров Нижегородской области) награждены орденами Мужества, сообщает



«(Первый заместитель руководителя администрации президента) Сергей Кириенко зачитал указ президента России Владимира Путина о награждении восьми сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ орденами Мужества (пятерых – посмертно)», – говорится в сообщении на сайте администрации Сарова, посвященном прощанию с погибшими сотрудниками.



Церемонию прощания посетили, кроме Кириенко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, руководитель дирекции ЯОК Иван Каменских, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков. Пострадавшие и погибшие при ЧП под Северодвинском сотрудники Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) (Саров Нижегородской области) награждены орденами Мужества, сообщает ВЗГЛЯД «(Первый заместитель руководителя администрации президента) Сергей Кириенко зачитал указ президента России Владимира Путина о награждении восьми сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ орденами Мужества (пятерых – посмертно)», – говорится в сообщении на сайте администрации Сарова, посвященном прощанию с погибшими сотрудниками.Церемонию прощания посетили, кроме Кириенко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, руководитель дирекции ЯОК Иван Каменских, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков.



По его словам, также нужно начать работу над появлением в Сарове улицы Испытателей.



«Все погибшие сотрудники Ядерного центра похоронены на аллее почетных захоронений, рядом с самыми выдающимися жителями нашего города. Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших. Это невосполнимая утрата», – отметил Голубев.



В последний путь сотрудников ядерного центра пришли проводить несколько тысяч жителей Сарова.



Напомним, в четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Росатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников: Алексея Вьюшина, Евгения Коратаева, Вячеслава Липшева, Сергея Пичугина, Владислава Яновского. Они пытались предотвратить взрыв.



Сообщалось, что их наградят посмертно и установят им памятник.



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В "Росатоме" подтвердили, что в Белом море 8 августа произошёл взрыв атомного реактора. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на официальное заявление руководства Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики, сообщает



Инцидент случился на государственном центральном морском испытательном полигоне Министерства обороны. При взрыве реактора пятеро сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ погибли (это Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский), трое были ранены.



При этом подготовка к испытаниям шла около года. По словам директора центра Валентина Костюкова, "создали соответствующие стенды, провели аттестацию людей, провели достаточно серьёзный инструктаж, сделали оборудование, программы, методики".



"Казалось бы, всё должно быть реализовано, но, к сожалению, ситуация пошла по нештатному варианту", — отметил Костюков.



Руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ подчеркнул, что погибшие имели опыт участия в таких испытаниях и результат всегда был положительным. В Северодвинске после аварии радиационный фон повысился в два раза. По словам экспертов, ситуация уже пришла в норму. Научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав Соловьёв рассказал о направлениях работы, ведущейся центром.



"Эти источники, малогабаритные источники, сегодня необходимы и для космоса, ну и для удалённых арктических районов, там, где не требуется обслуживание этих источников", — перечислил учёный.



ЧП произошло на морской платформе при испытании ракеты на жидкостном реактивном двигателе. После взрыва установки сотрудников "Росатома" отбросило в море. Глава администрации Сарова Алексей Голубев пообещал, что власти сделают все возможное для помощи родственникам погибших и для того, чтобы инициатива об установке памятника испытателям была реализована к намеченному сроку – к августу 2020 года.По его словам, также нужно начать работу над появлением в Сарове улицы Испытателей.«Все погибшие сотрудники Ядерного центра похоронены на аллее почетных захоронений, рядом с самыми выдающимися жителями нашего города. Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших. Это невосполнимая утрата», – отметил Голубев.В последний путь сотрудников ядерного центра пришли проводить несколько тысяч жителей Сарова.Напомним, в четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Росатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников: Алексея Вьюшина, Евгения Коратаева, Вячеслава Липшева, Сергея Пичугина, Владислава Яновского. Они пытались предотвратить взрыв.Сообщалось, что их наградят посмертно и установят им памятник.* * *В "Росатоме" подтвердили, что в Белом море 8 августа произошёл взрыв атомного реактора. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на официальное заявление руководства Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики, сообщает КЛОПС Инцидент случился на государственном центральном морском испытательном полигоне Министерства обороны. При взрыве реактора пятеро сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ погибли (это Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский), трое были ранены.При этом подготовка к испытаниям шла около года. По словам директора центра Валентина Костюкова, "создали соответствующие стенды, провели аттестацию людей, провели достаточно серьёзный инструктаж, сделали оборудование, программы, методики"."Казалось бы, всё должно быть реализовано, но, к сожалению, ситуация пошла по нештатному варианту", — отметил Костюков.Руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ подчеркнул, что погибшие имели опыт участия в таких испытаниях и результат всегда был положительным. В Северодвинске после аварии радиационный фон повысился в два раза. По словам экспертов, ситуация уже пришла в норму. Научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав Соловьёв рассказал о направлениях работы, ведущейся центром."Эти источники, малогабаритные источники, сегодня необходимы и для космоса, ну и для удалённых арктических районов, там, где не требуется обслуживание этих источников", — перечислил учёный.ЧП произошло на морской платформе при испытании ракеты на жидкостном реактивном двигателе. После взрыва установки сотрудников "Росатома" отбросило в море. vz.ru klops.ru Категории: чп и криминал, технологии Ключевые слова: радиация, взрыв, погибшие, ракета География: Россия — статья прочитана 42 раза Комментарии