Юрист попросил ГИБДД наказать Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема 🔊 Воспроизвести



Юрист из Владивостока Максим Чихунов направил в ГИБДД заявление с просьбой привлечь к административной ответственности президента РФ Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, пишет



Обращение Чихунов подал через интернет-приемную начальнику отдела ГИБДД по городу Севастополю. О вероятном правонарушении юрист узнал из новостей. Он просит наказать Путина и людей, которые ехали с ним на «Урале», по статье 12.6 КоАП РФ («Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов»). Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере одной тысячи рублей. Оштрафовать юрист просит также других участников мотопробега. Чихунов заметил, что закон для всех один и не должно быть «никаких двойных стандартов». Юрист из Владивостока Максим Чихунов направил в ГИБДД заявление с просьбой привлечь к административной ответственности президента РФ Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, пишет ZNAK Обращение Чихунов подал через интернет-приемную начальнику отдела ГИБДД по городу Севастополю. О вероятном правонарушении юрист узнал из новостей. Он просит наказать Путина и людей, которые ехали с ним на «Урале», по статье 12.6 КоАП РФ («Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов»). Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере одной тысячи рублей. Оштрафовать юрист просит также других участников мотопробега. Чихунов заметил, что закон для всех один и не должно быть «никаких двойных стандартов».



Владимир Путин 10 августа посетил в Крыму организованное мотоклубом «Ночные волки» байк-шоу «Тень Вавилона». Глава государства приехал на мероприятие за рулем мотоцикла «Урал». За ним на пассажирском сиденье сидел врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, а в коляске — глава Крыма Сергей Аксенов.



В 2018 году Путин участвовал в церемонии открытия Крымского моста. Он проехал за рулем КамАЗа во главе колонны грузовиков. Никто из сидящих в кабине не был пристегнут ремнями безопасности, что вызвало бурную дискуссию в обществе. Позже на этот счет высказался наставник водителей ФСО Алексей Колонтай, который не увидел повода для наказания главы государства. «Понимаю, что ПДД это требуют [использование при движении ремней безопасности], но этот вопрос не к Владимиру Владимировичу — вся организация проезда и все комментарии в этом отношении — прерогатива ФСО. Что тут сказать, ну пусть ГИБДД оштрафует, пусть попробуют», — заявил он.



В июне этого года суд оштрафовал на 15 тысяч рублей жителя Архангельской области Георгия Миняева по закону о неуважении к власти за то, что мужчина эмоционально критиковал Путина за проезд на КамАЗе без ремня.



СМИ напоминают, что ГИБДД уже приходилось комментировать вероятные нарушения ПДД Путиным. Как известно, в 2010 и в 2011 годах глава государства также присоединялся к байкерам в их акциях в Крыму и Краснодарском крае и не пользовался шлемом. Тогда в Госавтоинспекции пояснили, что действие ПДД не распространяется на участки дорог, закрытые для движения транспорта при проведении массовых мероприятий. Владимир Путин 10 августа посетил в Крыму организованное мотоклубом «Ночные волки» байк-шоу «Тень Вавилона». Глава государства приехал на мероприятие за рулем мотоцикла «Урал». За ним на пассажирском сиденье сидел врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, а в коляске — глава Крыма Сергей Аксенов.В 2018 году Путин участвовал в церемонии открытия Крымского моста. Он проехал за рулем КамАЗа во главе колонны грузовиков. Никто из сидящих в кабине не был пристегнут ремнями безопасности, что вызвало бурную дискуссию в обществе. Позже на этот счет высказался наставник водителей ФСО Алексей Колонтай, который не увидел повода для наказания главы государства. «Понимаю, что ПДД это требуют [использование при движении ремней безопасности], но этот вопрос не к Владимиру Владимировичу — вся организация проезда и все комментарии в этом отношении — прерогатива ФСО. Что тут сказать, ну пусть ГИБДД оштрафует, пусть попробуют», — заявил он.В июне этого года суд оштрафовал на 15 тысяч рублей жителя Архангельской области Георгия Миняева по закону о неуважении к власти за то, что мужчина эмоционально критиковал Путина за проезд на КамАЗе без ремня.СМИ напоминают, что ГИБДД уже приходилось комментировать вероятные нарушения ПДД Путиным. Как известно, в 2010 и в 2011 годах глава государства также присоединялся к байкерам в их акциях в Крыму и Краснодарском крае и не пользовался шлемом. Тогда в Госавтоинспекции пояснили, что действие ПДД не распространяется на участки дорог, закрытые для движения транспорта при проведении массовых мероприятий. znak.com Категории: общество, авто, чп и криминал Ключевые слова: Путин, нарушение, мотоцикл, ПДД, шлем География: Россия — статья прочитана 116 раз Комментарии