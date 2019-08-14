Загрузка... Российские мужчины возят любовниц в Италию и Грузию, а жён в Крым и Минеральные Воды 🔊 Воспроизвести



Российские мужчины готовы возить на роскошный отдых только тех женщин, с которыми их не связывают узы брака или иное родство, сообщает



Аналитики сайта и приложения для покупки авиабилетов Kupibilet.ru сравнили предпочтения мужчин, путешествующих с дамами, которые не являются их родственниками (не носят одну фамилию и различаются по возрасту), с предпочтениями пассажиров, предположительно, состоящих в браке.



У пар, состоящих в браке, самая популярная страна — Молдова. Связано это с тем, что Кишенёв - популярное стыковочное направление: здесь находится популярный транспортный хаб в Европу. Российские мужчины готовы возить на роскошный отдых только тех женщин, с которыми их не связывают узы брака или иное родство, сообщает Общественное мнение Аналитики сайта и приложения для покупки авиабилетов Kupibilet.ru сравнили предпочтения мужчин, путешествующих с дамами, которые не являются их родственниками (не носят одну фамилию и различаются по возрасту), с предпочтениями пассажиров, предположительно, состоящих в браке.У пар, состоящих в браке, самая популярная страна — Молдова. Связано это с тем, что Кишенёв - популярное стыковочное направление: здесь находится популярный транспортный хаб в Европу. А вот у "любовников" это направление занимает только 5-ю строчку. Можно предположить, что в романтике мало места для сложных стыковок.



Первое место у "любовников" занимает Италия. У семейных пар страна Петрарки и Казановы на втором месте.



"С одной стороны, позиции расположены рядом, но если посмотреть в процентах, то хорошо видно: официальных жён приглашают на курорты



Италии в полтора раза реже, чем неофициальных, и вот это уже – существенное различие", – отмечает стратегический аналитик Kupibilet.ru Андрей Лукашевич.



Второе место у "любовников" занимает Грузия. В то же самое время у семей страна занимает только пятое место. (Большая часть статистики приходится на период до запрета перелётов в страну).



Официальные семьи чаще летают внутри страны. У них 78% перелётов приходятся на внутренние рейсы (лидируют курорты Северного Кавказа и Крым).



Исследование также показало, что чем старше мужчина, тем больший наблюдается разброс в возрасте его спутницы. Примерно с 27 лет мужчины начинают более лояльно смотреть на возраст женщины. Проявляется интерес как к заметно более молодым девушкам, так и дамам постарше. Почти такая же ситуация наблюдается у женщин - чем ближе женщина к 35 годам, тем чаще её сопровождает молодой мужчина с другой фамилией. Начиная с этого возраста у женщин примерно одинаковая пропорция мужчин старше, моложе и того же возраста. Загрузка... om-saratov.ru Категории: общество, в России, дом и быт Ключевые слова: туризм, семья, жены, направления, любовницы География: Россия — статья прочитана 161 раз Комментарии