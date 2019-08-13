Вызов принят: в российских войсках появится своя сотовая связь 🔊 Воспроизвести Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев



Новые армейские подразделения за считаные минуты смогут создавать локальные сети, сообщает



В составе бригад управления Минобороны РФ формируют роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Первые такие подразделения уже созданы на Дальнем Востоке и в Сибири. Они могут за считаные минуты создавать локальные сети сотовой связи, подключаясь к сигналу основных федеральных операторов в радиусе до 30–40 км от передвижной вышки. Такая техника нужна для формирования закрытых для противника зон обмена информацией, а также для налаживания устойчивой связи в районах стихийных бедствий. Новые армейские подразделения за считаные минуты смогут создавать локальные сети, сообщает ИЗВЕСТИЯ В составе бригад управления Минобороны РФ формируют роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Первые такие подразделения уже созданы на Дальнем Востоке и в Сибири. Они могут за считаные минуты создавать локальные сети сотовой связи, подключаясь к сигналу основных федеральных операторов в радиусе до 30–40 км от передвижной вышки. Такая техника нужна для формирования закрытых для противника зон обмена информацией, а также для налаживания устойчивой связи в районах стихийных бедствий. В горах и тайге



В составе бригад управления созданы две первые роты, на вооружении которых есть мобильные ретрансляторы сотовой связи. В подразделение входят десять автомобилей повышенной проходимости с аппаратурой. Новую технику уже получили части, дислоцированные в Хабаровске и Новосибирске, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.



Аппаратуру мобильных ретрансляционных и антенных пунктов устанавливают на шестиосных «КамАЗах». Передающие и принимающие сигнал электронные устройства расположены в герметизированных кузовах, на которых смонтированы мощные выдвижные антенны. Новое оборудование позволяет быстро наладить сотовую связь, подключившись к сетям основных федеральных операторов.



В теории такая аппаратура может наладить устойчивую сотовую связь в радиусе до 30–40 км от передвижной вышки, отметил гендиректор аналитической компании Telecom Daily Денис Кусков.



— В отдельных российских регионах есть зоны, где отсутствует соответствующая инфраструктура и связи как таковой нет, — рассказал он «Известиям». — Новые мобильные комплексы позволят быстро расширить зоны покрытия при возникновении военных или террористических инцидентов на таких территориях. Пригодятся ретрансляторы и в мирное время. Например, при проведении учений в труднодоступных районах страны. Они станут незаменимы при чрезвычайных ситуациях в местности, где отсутствует или пострадала инфраструктура сотовых операторов. Мобильные комплексы можно быстро развернуть на месте, обеспечив связью не только силы, ведущие работы по ликвидации последствий, но и местное население.



Сотовые вышки гражданских операторов, как показывает практика, могут серьезно пострадать при паводках или землетрясениях. Также сотовая связь может понадобиться в труднодоступных и малонаселенных районах, где установка вышек не оправдана экономически. Например, в горах, где сложный рельеф требует установки большого числа ретрансляторов, но при этом практически нет абонентов. А также в ряде северных и таежных районов.



Испытания новых комплексов связи прошли недавно в Восточном военном округе недалеко от Хабаровска. На учениях военные связисты развернули приемо-передающие антенны и подключились к сети одного из крупных сотовых операторов.



Военные связисты справились со всеми поставленными задачами — интегрировались в сеть федерального оператора, наладили надежную ретрансляцию сигнала и организовали высокоскоростную передачу данных в полевых условиях. Учения подтвердили эффективность нового армейского оборудования.



Опыт локальных войн



В современных локальных войнах для координации действий нередко создаются подобные сети вне зоны охвата сотовой связи. В частности, в Сирии были зафиксированы случаи, когда боевики ИГИЛ (организация, запрещенная в России. — «Известия») подвозили в зоны небольшие вышки и создавали собственное поле сотовой связи и Wi-Fi. В первую очередь сотовая связь использовалась для координации усилий войск. Причем в ходе боестолкновений боевики поддерживали связь между собой с помощью обычных интернет-мессенджеров, передавая не только текстовые команды и сообщения, но и фото- и видеоинформацию.



Сотовая связь не станет для вооруженных сил основной, но как дополнительный канал будет востребована, отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.



— В полевых условиях спутниковые и радиорелейные каналы связи для армии останутся главными, — рассказал эксперт «Известиям». — Но в то же время сотовая связь в формате GSM сейчас позволяет передавать большой объем информации, и эти возможности надо использовать.



Сейчас в войсках активно внедряют новые телекоммуникационные технологии. Современные автоматизированные системы управления войсками (АСУВ) позволяют в режиме реального времени получать и обрабатывать информацию о ходе боевых действий. Они способны учитывать остаток ресурса, топлива, наличие боекомплекта и многие другие показатели каждой единицы техники, отметил эксперт.



Армейским командирам, допущенным к документам «особой важности» — с грифом «ОВ» (высшая категория секретности), — начали выдавать отечественные защищенные мобильные телефоны. Специальные аппараты позволяют через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы, выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций.



Военный мобильник может работать при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов. Принимать звонки и после получасового погружения в воду на метровую глубину. Телефоны оснащены аппаратной криптографической защитой речевой информации — в них имеется спецблок, шифрующий сигнал. В случае дистанционной активации режима пропажи через сотовую сеть аппарат обеспечивает экстренное стирание ключей шифрования. iz.ru Категории: экономика, технологии Ключевые слова: безопасность, армия, связь География: Россия — статья прочитана 164 раза Комментарии