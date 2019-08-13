Загрузка... Дни GPS сочтены: «Бэйдоу» и ГЛОНАСС официально объединились 🔊 Воспроизвести



До недавнего времени в мире существовало 4 системы спутниковой навигации: американская GPS, российская ГЛОНАСС, китайская «Бэйдоу» и европейская «Галилео». Теперь же их стало на одну меньше. Согласно недавним новостям, Galileo полностью вышла из строя, сообщает



Наибольшую долю в рынке всегда занимала GPS, которая является первой в мире глобальной навигационной системой. Однако, как считают многие эксперты, китайская «Бэйдоу» уже в недалеком будущем сможет составить серьезную конкуренцию своей американской коллеге. До недавнего времени в мире существовало 4 системы спутниковой навигации: американская GPS, российская ГЛОНАСС, китайская «Бэйдоу» и европейская «Галилео». Теперь же их стало на одну меньше. Согласно недавним новостям, Galileo полностью вышла из строя, сообщает РЕПОРТЕР Наибольшую долю в рынке всегда занимала GPS, которая является первой в мире глобальной навигационной системой. Однако, как считают многие эксперты, китайская «Бэйдоу» уже в недалеком будущем сможет составить серьезную конкуренцию своей американской коллеге. И вот, в российских СМИ появилась информация о том, что президент Владимир Путин ратифицировал «Соглашение с Китаем о сотрудничестве в области применения навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу» в мирных целях». Данный документ был подписан сторонами еще в ноябре прошлого года и предусматривает организационно-правовую основу для взаимовыгодного сотрудничества в сфере спутникового навигационного оборудования.



На данный момент, «Бэйдоу» находится на этапе построения глобальной сети, а сотрудничество с отечественной ГЛОНАСС значительно увеличит ее точность и позволит полноценно конкурировать с GPS. Как уже успело выразиться крупное китайское издание Sina, дни американской GPS сочтены.



Напомним, китайская навигационная система насчитывает 41 спутник. Уже в скором времени она сможет функционировать во всем мире. В свою очередь, отечественная ГЛОНАСС насчитывает 27 аппаратов и является важнейшей составляющей российской системы безопасности. Загрузка... topcor.ru Категории: экономика, в мире, технологии Ключевые слова: навигация, ГЛОНАСС, GPS, Бэйдоу — статья прочитана 173 раза Комментарии