Белорусы исключены из конкурса GIPL из-за связей с Россией, показывает документ 🔊 Воспроизвести



Правительство Литвы исключило белорусское предприятие из конкурса подрядчика литовско-польского газопровода (GIPL) из-за его коммерческих связей с российскими компаниями и контактов с представляющими риск лицами, показывают документы, которыми располагает BNS.



Консорциум каунасской компании KRS и белорусской "Белтрубопроводстрой" предложил на конкурсе на строительство магистрального газопровода в Польшу самую низкую цену – 74,9 млн евро без НДС, однако был исключен из-за угроз национальной безопасности.



По данным BNS, правительство в начале июля констатировало, что сделка с концерном не будет соответствовать интересам нацбезопасности.



Кабмин опирался на заключение проверяющей сделки стратегических предприятий комиссии от 20 июня. Правительство Литвы исключило белорусское предприятие из конкурса подрядчика литовско-польского газопровода (GIPL) из-за его коммерческих связей с российскими компаниями и контактов с представляющими риск лицами, показывают документы, которыми располагает BNS.Консорциум каунасской компании KRS и белорусской "Белтрубопроводстрой" предложил на конкурсе на строительство магистрального газопровода в Польшу самую низкую цену – 74,9 млн евро без НДС, однако был исключен из-за угроз национальной безопасности.По данным BNS, правительство в начале июля констатировало, что сделка с концерном не будет соответствовать интересам нацбезопасности.Кабмин опирался на заключение проверяющей сделки стратегических предприятий комиссии от 20 июня. Связи с "Газпромом"



Правительство отметило, что предприятиям, которые будут прокладывать GIPL, будет предоставлен доступ к стратегической инфраструктуре – трубопроводам, кранам, оборудованию газокомпрессорной станции в Яунюнай и межгосударственной газоучетной станции в Сантаке, а также к информационной системе удаленного управления магистральными газопроводами (Skada).



Согласно непубличному постановлению правительства, у белорусской компании есть представляющие угрозу для безопасности страны связи с государственными ведомствами России или российскими физическими и юридическими лицами.



В заключении комиссии, которую видели в BNS, говорится, что основными заказчиками "Белтрубопроводстроя" являются российские и белорусские предприятия, включая предприятия концерна "Газпром", от них компания получает основные доходы.



В предоставленном комиссии документе Департамента госбезопасности (ДГБ) указано, что у "Белтрубопроводстроя" есть коммерческие связи с предприятиями "Газпром", "Стройтрансгаз", "Роснефтегазстрой", ее деятельность аккредитована не только "Газпромом", но и "Транснефтью", и "Роснефтью", "Белтрубопроводстрой" участвует в проведении в жизнь стратегических российских проектов в области энергетики, например, в реализации проекта газопровода "Ямал – Европа".



Как отмечает разведка, это повышает риск того, что могут быть перераспределены ресурсы предприятия и реализация проекта в Литве может затягиваться. Кроме того, глава представительства белорусского предприятия в Литве поддерживает связи с лицами, которые могут навредить реализации проекта. Конкретные лица в документе не названы.



ДГБ не раз подчеркивал, что российская разведка особенно интересуется стратегическими проектами Литвы, она привлекает ресурсы и других расположенных к ней стран для сбора информации за рубежом, а Белоруссия является важным союзником России.



Готовится ответ на ноту



МИД Белоруссии в конце июля заявил в этой связи протест временному поверенному в делах Литвы в Минске, объясняя "вмешательством в коммерческую сделку". Однако ни белорусская, ни литовская сторона не указали конкретную сделку.



МИД Литвы сообщил BNS, что готовится ответ на ноту Белоруссии.



"Мы бы хотели отметить, что в отношении сделок, которые проверяются на основании Закона о защите важных для обеспечения национальной безопасности объектов, применяются единые требования – в отношении сделок как с предприятиями Литвы, так и с предприятиями других государств", – говорится в ответе МИД BNS.



После того, как было отклонено предложение KRS, и компания Amber Grid объявила победителем конкурса занявшую второе место литовскую компанию по строительству газопроводов и инженерных сетей Alvora, один из участников конкурса – польская компания строительства энергообъектов Rafako, которая участвовала в конкурсе вместе с литовским предприятием MT Group, заявила, что Alvora может представлять угрозу для национальной безопасности страны.



Еще один участник конкурса – работающая во всем мире одна из крупнейших в Испании групп предприятий инфраструктуры, обновляющейся энергетики и технологий Elecnor тоже недоволен его результатами, так как его окончательное предложение было отклонено как не соответствующее требованиям. Предприятие в мае предъявило претензию Amber Grid, однако последняя ее не удовлетворила.



"В данном случае все решения и действия Amber Grid показывают, что предприятие не хочет обеспечить честную конкуренцию, его действия очень формальны, явно направлены на отклонение окончательного предложения Elecnor, что неприемлемо, не говоря уже об их незаконности", – говорится в письме Elecnor, копией которого располагает BNS.



Elecnor уверяет, что ее окончательное предложение, которое по сути не отличалось от признанного подходящим первоначального, не могло получить иную оценку. Однако после того, как претензии испанской компании остались без ответа, она пообещала инициировать иск в суде – и все же впоследствии было принято решение не препятствовать реализации важного для государства проекта, подтвердили BNS представители предприятия.



Победителем конкурса компания Alvora вместе с Siauliu dujotiekio statyba была объявлена после того, как проверяющая сделки стратегических предприятий комиссия в конце июля разрешила подписать договор с консорциумом этих предприятий.



Предприятию Amber Grid было разрешено заключить сделку с немало работающей в Белоруссии Alvora на сумму 79,85 млн евро (96,6 млн евро с НДС) "с очень четкими рекомендациями относительно мер по обузданию вероятных рисков", сказал BNS глава правительственной комиссии, вице-канцлер правительства Альминас Мачюлис.



28 августа договор еще должны утвердить акционеры предприятия, только после этого он должен быть подписан, а строительство намечается начать осенью.



В конкурсе также участвовали, но выпали из него литовская компания HSC Baltic и греческая J&P-Avax.



Газопровод протяженностью 165 км и диаметром 700 мм на территории Литвы будет протянут от компрессорной станции в Яунюнай, что в Ширвинтском районе, до газокомпрессорной станции в Польше.



Вся стоимость проекта – 500 млн евро, инвестиции только в Литве составят около 136 млн евро. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: газопровод, польша, конкурс, строительство — статья прочитана 87 раз Комментарии