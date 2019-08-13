Двойное гражданство: разные страны, разные законы

Родился в стране - получил ее гражданство? Не всегда. Переехал в другую страну - теперь у тебя два паспорта? Тоже не всегда. DW - о некоторых особенностях законов о гражданстве разных стран.
Есть государства, которые не желают терять своих граждан. К примеру, Иран. Согласно гражданскому кодексу этой страны, отказаться от иранского гражданства практически невозможно. И его получение во многих случаях не зависит от воли человека: любой, у кого отец - иранский гражданин, автоматически считается имеющим иранское гражданство. И не важно, где родился и где проживает этот человек - в Иране или нет.
Отдельным параграфом в кодексе прописаны правила для женщин - им отказаться от гражданства Ирана еще труднее, ибо женщина обязана иметь такое же гражданство, как и ее муж. И если иранец, проживающий в Германии, получает гражданство ФРГ, ему почти во всех случаях оставляют и иранское. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, в 2018 году 3080 иранцев получили немецкое гражданство, при этом ни одному из них не пришлось сдавать иранский паспорт.
Происхождение или место рождения
Существуют два базовых принципа, определяющих право на получение гражданства. В США, например, принят территориальный принцип, известный как Jus soli (лат. - "право земли"): все дети, родившиеся на территории этого государства, имеют право на получение американского гражданства. Другого принципа придерживаются Германия и Китай. Оба государства действуют на основе Jus sanguinis (лат. - "право крови"), учитывающего происхождение ребенка: гражданство ФРГ получает не тот, кто родился на территории одной из 16 федеральных земель, а тот, у кого хотя бы один из родителей имеет немецкое гражданство.
Но в ФРГ вдобавок к этому существует процедура натурализации - иностранные граждане могут получить немецкое подданство. Также разрешено - с ограничениями - двойное гражданство. А вот в Китае этническому некитайцу крайне затруднительно было бы получить гражданство, да и двойное гражданство в КНР законодательно запрещено.
Если гражданство ФРГ хочет получить гражданин РФ, соответствующий критериям, позволяющим начать процедуру натурализации, он должен перед этим, как правило, отказаться от российского гражданства - два паспорта иметь теперь не разрешается. Но те, кто уже имеет двойное немецко-российское гражданство, могут сохранить его.
С 2007 года Германия позволяет гражданам ЕС, а также Швейцарии, получить немецкое гражданство, сохранив прежнее. И в других европейских государствах узаконено такое двойное европейское гражданство - либо в полном объеме, либо с ограничениями.
Как следует из переписи населения 2011 года, в Германии проживают почти 4,3 миллиона человек, имеющих помимо немецкого еще одно гражданство. 690 тысяч граждан ФРГ имеют польский паспорт, 570 тысяч - российский, 530 тысяч - турецкий. Цифры основываются на данных региональных отделов по регистрации граждан. Но многие люди не сообщают о своем втором гражданстве, поэтому приведенная статистика может быть неточна.
Выбор между двумя гражданствами
До 2014 года родившиеся и выросшие в ФРГ дети родителей-иностранцев в течение пяти лет после достижения совершеннолетия должны были выбрать, какое гражданство они предпочитают сохранить - своих родителей или страны проживания.
С конца 2014 года молодым людям, которые по достижении 21 года прожили в ФРГ минимум восемь лет или в течение шести лет посещали немецкую школу, отменили необходимость выбирать гражданство. Нет ее теперь и для тех, кто закончил в Германии школу или получил профобразование. Во всех таких случаях допускается сохранение двух гражданств.
Израильско-палестинские особенности
Сложные отношения между Израилем и Палестинской национальной автономией породили немало специфических особенностей, касающихся гражданства. Одна из них затрагивает Германию.
Так, палестинцам, получившим гражданство ФРГ и одновременно числившимся в палестинском реестре лиц или имеющим палестинский идентификационный номер (ID), запрещен въезд в Израиль. Между тем все остальные граждане ФРГ могут въезжать в Израиль без виз. Въезд на Западный берег реки Иордан доступен для таких палестинцев с немецким гражданством лишь через территорию Иордании.
В самом Израиле действует и еще одно необычное правило, касающееся гражданства. В 1950 году, через два года после образования израильского государства, было принято решение о том, что где бы ни жили евреи, все они имеют право эмигрировать в Израиль и получить израильское гражданство. Этот закон и сегодня дает возможность тем евреям, кто подвергается преследованиям, в какой бы стране это ни происходило, стать гражданином Израиля и жить в безопасности. В последнее время на фоне возросшего количества антисемитских инцидентов во Франции многие французские евреи воспользовались такой возможностью.
Происхождение или место рождения
Существуют два базовых принципа, определяющих право на получение гражданства. В США, например, принят территориальный принцип, известный как Jus soli (лат. - "право земли"): все дети, родившиеся на территории этого государства, имеют право на получение американского гражданства. Другого принципа придерживаются Германия и Китай. Оба государства действуют на основе Jus sanguinis (лат. - "право крови"), учитывающего происхождение ребенка: гражданство ФРГ получает не тот, кто родился на территории одной из 16 федеральных земель, а тот, у кого хотя бы один из родителей имеет немецкое гражданство.
Но в ФРГ вдобавок к этому существует процедура натурализации - иностранные граждане могут получить немецкое подданство. Также разрешено - с ограничениями - двойное гражданство. А вот в Китае этническому некитайцу крайне затруднительно было бы получить гражданство, да и двойное гражданство в КНР законодательно запрещено.
Если гражданство ФРГ хочет получить гражданин РФ, соответствующий критериям, позволяющим начать процедуру натурализации, он должен перед этим, как правило, отказаться от российского гражданства - два паспорта иметь теперь не разрешается. Но те, кто уже имеет двойное немецко-российское гражданство, могут сохранить его.
С 2007 года Германия позволяет гражданам ЕС, а также Швейцарии, получить немецкое гражданство, сохранив прежнее. И в других европейских государствах узаконено такое двойное европейское гражданство - либо в полном объеме, либо с ограничениями.
Как следует из переписи населения 2011 года, в Германии проживают почти 4,3 миллиона человек, имеющих помимо немецкого еще одно гражданство. 690 тысяч граждан ФРГ имеют польский паспорт, 570 тысяч - российский, 530 тысяч - турецкий. Цифры основываются на данных региональных отделов по регистрации граждан. Но многие люди не сообщают о своем втором гражданстве, поэтому приведенная статистика может быть неточна.
Выбор между двумя гражданствами
До 2014 года родившиеся и выросшие в ФРГ дети родителей-иностранцев в течение пяти лет после достижения совершеннолетия должны были выбрать, какое гражданство они предпочитают сохранить - своих родителей или страны проживания.
С конца 2014 года молодым людям, которые по достижении 21 года прожили в ФРГ минимум восемь лет или в течение шести лет посещали немецкую школу, отменили необходимость выбирать гражданство. Нет ее теперь и для тех, кто закончил в Германии школу или получил профобразование. Во всех таких случаях допускается сохранение двух гражданств.
Израильско-палестинские особенности
Сложные отношения между Израилем и Палестинской национальной автономией породили немало специфических особенностей, касающихся гражданства. Одна из них затрагивает Германию.
Так, палестинцам, получившим гражданство ФРГ и одновременно числившимся в палестинском реестре лиц или имеющим палестинский идентификационный номер (ID), запрещен въезд в Израиль. Между тем все остальные граждане ФРГ могут въезжать в Израиль без виз. Въезд на Западный берег реки Иордан доступен для таких палестинцев с немецким гражданством лишь через территорию Иордании.
В самом Израиле действует и еще одно необычное правило, касающееся гражданства. В 1950 году, через два года после образования израильского государства, было принято решение о том, что где бы ни жили евреи, все они имеют право эмигрировать в Израиль и получить израильское гражданство. Этот закон и сегодня дает возможность тем евреям, кто подвергается преследованиям, в какой бы стране это ни происходило, стать гражданином Израиля и жить в безопасности. В последнее время на фоне возросшего количества антисемитских инцидентов во Франции многие французские евреи воспользовались такой возможностью.