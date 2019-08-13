Оценку развитию Круонисской ГАЭС даст швейцарская AF-Consult Switzerland 🔊 Воспроизвести



Оценку альтернативам развития Круонисской гидроаккумулирующей электростанции (КГАЭС) за 205 тыс. евро (с НДС) даст швейцарская компания AF-Consult Switzerland совместно с литовским предприятием Nomine Consult.



На Центральном портале конкурсных закупок указано, что контролирующая КГАЭС компания Lietuvos energijos gamyba (LEG) 30 июля подписала с компанией договор сроком на два года о проведении технологического исследования.



В конце июля сообщалось, что другой анализ развития (социоэкономический) почти за 118 тыс. евро (с НДС) проведет в течение одного года Литовский институт энергетики.



"Планируется, что технологическое исследование будет завершено в январе 2020 года. Часть работ в рамках социоэкономического исследования будет проводиться только после завершения технологического исследования, так что они будут проводиться параллельно", – прокомментировала в понедельник BNS Lietuvos energijos gamyba. Оценку альтернативам развития Круонисской гидроаккумулирующей электростанции (КГАЭС) за 205 тыс. евро (с НДС) даст швейцарская компания AF-Consult Switzerland совместно с литовским предприятием Nomine Consult.На Центральном портале конкурсных закупок указано, что контролирующая КГАЭС компания Lietuvos energijos gamyba (LEG) 30 июля подписала с компанией договор сроком на два года о проведении технологического исследования.В конце июля сообщалось, что другой анализ развития (социоэкономический) почти за 118 тыс. евро (с НДС) проведет в течение одного года Литовский институт энергетики."Планируется, что технологическое исследование будет завершено в январе 2020 года. Часть работ в рамках социоэкономического исследования будет проводиться только после завершения технологического исследования, так что они будут проводиться параллельно", – прокомментировала в понедельник BNS Lietuvos energijos gamyba. Сейчас на КГАЭС действуют 4 агрегата. Каждый из них может действовать в режиме насоса с фиксированной мощностью (220 мегаватт). Их гибкость в режиме генератора возможна в диапазоне 160-225 мегаватт.



Намечено, что в этом году два агрегата КГАЭ будут предоставлять оператору передающей системы Litgrid систематическую услуги – вторичного резерва. Два других агрегата будут работать на коммерческой основе, вырабатываемое ими электричество будет продаваться на бирже.



КГАЭС – единственная такая электростанция в странах Балтии, она осуществляет балансирование выработки и потребления электроэнергии, обеспечивает аварийный резерв энергосистемы Литвы, в случае системной аварии (блэкаута) ее запуск возможен в течение нескольких минут. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: оценка, Круонисская ГАЭС, состояние География: Литва — статья прочитана 43 раза Комментарии