Президент Литвы поддерживает идеи правящей коалиции 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что можно объединить не только Министерство экономики и инноваций с Министерством энергетики, но и – в будущем – Министерство социальной защиты и труда с Министерством здравоохранения.



Перенос Министерства сельского хозяйства в Каунас президент одобрил бы в том случае, если бы это было лучшее решение для Литвы.



"Если суета для того, чтобы все же появилось оптимальное решение, я называю это не суетой, а просто очередным возвращением на точку отсчета и размышлениями, имеет ли смысл это делать", – заявил глава государства в субботу журналистам в Укмергском районе.



Он подчеркнул, что вскоре "эти решения появятся в любом случае".



"Наша цель и просьба была только одна – давайте оценим это с помощью анализа затрат и ответим на вопрос, будет ли это лучшим решением сегодня для Литвы или все же нет", – добавил Г. Науседа. Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что можно объединить не только Министерство экономики и инноваций с Министерством энергетики, но и – в будущем – Министерство социальной защиты и труда с Министерством здравоохранения.Перенос Министерства сельского хозяйства в Каунас президент одобрил бы в том случае, если бы это было лучшее решение для Литвы."Если суета для того, чтобы все же появилось оптимальное решение, я называю это не суетой, а просто очередным возвращением на точку отсчета и размышлениями, имеет ли смысл это делать", – заявил глава государства в субботу журналистам в Укмергском районе.Он подчеркнул, что вскоре "эти решения появятся в любом случае"."Наша цель и просьба была только одна – давайте оценим это с помощью анализа затрат и ответим на вопрос, будет ли это лучшим решением сегодня для Литвы или все же нет", – добавил Г. Науседа. Будущий министр сельского хозяйства, социал-трудовик Андрюс Палёнис высказывается против переноса Минсельхоза в Каунас.



Президент также поддерживает объединение некоторых министерств.



"Так много министров, что названия всех министерств иной раз и не вспомнишь. Но, если говорить серьезно, что можно было бы достичь синергии, объединив и то же Министерство экономики и инноваций с Министерством энергетики, и, если подумать – то, например, Министерство социальной защиты и труда с Министерством здравоохранения", – сказал президент.



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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что при согласовании состава правительства хотел обеспечить преемственность работы и избежать краха правящей коалиции.



По словам главы государства, он уделил большое внимание кандидатурам министров обороны и внутренних дел, а также стремился, чтобы в обновленном кабмине была хотя бы одна женщина.



"Я не хотел быть президентом, который начинает свою деятельность с политической разрухи или хаоса", – сказал Г. Науседа журналистам в Ниде в понедельник.



На вопрос журналистки о замечаниях некоторых обозревателей относительно того, что он мог продемонстрировать более твердую руку, президент ответил, что критики не были расположены к нему и во время президентских выборов.



"А что такое твердая рука? Развалить правящую коалицию? Да, был такой путь, можно было так сделать. Обозреватели, простите, мне кажется, из того лагеря, который проиграл выборы 26 мая", – сказал глава государства.



На прошлой неделе президент утвердил правительство, в котором сменились три министра.



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Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что встреча кандидата в еврокомиссары Виргиниюса Синкявичюса в Брюсселе с будущим председателем Еврокомиссии (ЕК) превзошла ожидания.



По словам главы государства, министр экономики ездил на прошлой неделе к будущей главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, чтобы выяснить, насколько тверда ее установка просить представить женскую кандидатуру.



"В определенном смысле, скажу честно, мы отправили В. Синкявичюса в разведку, потому что хотели убедиться, является ли это письмо о предложении предложить и мужскую, и женскую кандидатуры, стопроцентным и неоспоримым. Было желание убедиться, устойчивы ли те реакции, которые получит В. Синкявичюс в Брюсселе, чтобы мы со всей серьезностью рассматривали его кандидатуру, или нет", – сказал журналистам в Ниде Г. Науседа в понедельник.



"Ожидания, по правде говоря, были полностью воплощены в жизнь и даже более того, так как Виргиниюс приехал с хорошим настроением, а последовавший потом телефонный разговор с госпожой У. фон дер Ляйен только подтвердил, что о поле и о другом – о возрасте не было сказано ни единого слова", – сказал президент.



"Вся беседа строилась вокруг компетентности, которой В. Синкявичюс обладает, о твердости личности и о том, какой портфель мог бы ему соответственно быть предоставлен", – сказал Г. Науседа.



Кандидатуру В. Синкявичюса в еврокомиссары уже одобрили правительство и президент Литвы. Ее еще должны утвердить сейм Литвы и Европарламент (ЕП). Новая ЕК приступит к работе в ноябре.



Если кандидатура будет утверждена, то 28-летний В. Синкявичюс станет самым молодым еврокомиссаром в истории Евросоюза (ЕС).



В. Синкявичюс стал основным кандидатом в еврокомиссары от Литвы после того, как о своей поддержке его кандидатуры заявила правящая фракция "аграриев" в сейме. Помимо его кандидатуры, также рассматривались кандидатуры беспартийных министров финансов и энергетики Вилюса Шапоки и Жигимантаса Вайчюнаса.



В. Синкявичюс в новом ЕК может стать единственным членом "зеленых", если Европейская партия "зеленых" даст согласие на то, чтобы политик считался ее представителем. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, правительство, реорганизация География: Литва — статья прочитана 123 раза Комментарии