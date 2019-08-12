Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Стрингер



Неизвестные забросали яйцами бывшего президента Украины Петра Порошенко после того, как он вышел с допроса из здания Государственного бюро расследований, сообщает корреспондент



Отмечается, что яйца попали также в журналистов, сторонников Порошенко и полицейских.



Допрос касался дела о возможном уклонении от налогов при покупке телеканала "Прямой" и продолжался почти три часа. После него экс-президент недолго пообщался с журналистами и уехал.



Как сообщил журналистам адвокат Порошенко Игорь Головань, в ходе допроса бывший глава государства дал дополнительные показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Неизвестные забросали яйцами бывшего президента Украины Петра Порошенко после того, как он вышел с допроса из здания Государственного бюро расследований, сообщает корреспондент РИА Новости Отмечается, что яйца попали также в журналистов, сторонников Порошенко и полицейских.Допрос касался дела о возможном уклонении от налогов при покупке телеканала "Прямой" и продолжался почти три часа. После него экс-президент недолго пообщался с журналистами и уехал.Как сообщил журналистам адвокат Порошенко Игорь Головань, в ходе допроса бывший глава государства дал дополнительные показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". "Мы принесли дополнительные ответы, поскольку иногда надо что-то вспомнить, иногда проверить, и мы сегодня принесли еще по этому делу наши ответы и допросились дополнительно", — отметил Головань.



Адвокат отметил также, что Порошенко проходит свидетелем по трем делам, сегодня ему сообщили еще об одном.



Директор Госбюро расследований Украины Роман Труба в своем Telegram-канале написал, что следующий допрос экс-президента может пройти с применением полиграфа.



Ранее Труба заявлял, что против Порошенко и других высокопоставленных лиц расследуется 11 уголовных дел. В свою очередь, генпрокурор Украины Юрий Луценко отметил, что по всем делам экс-президент проходит как свидетель.



Сам Порошенко, выступая на съезде партии "Европейская солидарность", заявлял, что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования. РИА Новости Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: мошенничество, суд, Порошенко География: Украина — статья прочитана 204 раза Комментарии