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Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР

© РИА Новости / Стрингер


Неизвестные забросали яйцами бывшего президента Украины Петра Порошенко после того, как он вышел с допроса из здания Государственного бюро расследований, сообщает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что яйца попали также в журналистов, сторонников Порошенко и полицейских.

Допрос касался дела о возможном уклонении от налогов при покупке телеканала "Прямой" и продолжался почти три часа. После него экс-президент недолго пообщался с журналистами и уехал.

Как сообщил журналистам адвокат Порошенко Игорь Головань, в ходе допроса бывший глава государства дал дополнительные показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском".
"Мы принесли дополнительные ответы, поскольку иногда надо что-то вспомнить, иногда проверить, и мы сегодня принесли еще по этому делу наши ответы и допросились дополнительно", — отметил Головань.

Адвокат отметил также, что Порошенко проходит свидетелем по трем делам, сегодня ему сообщили еще об одном.

Директор Госбюро расследований Украины Роман Труба в своем Telegram-канале написал, что следующий допрос экс-президента может пройти с применением полиграфа.

Ранее Труба заявлял, что против Порошенко и других высокопоставленных лиц расследуется 11 уголовных дел. В свою очередь, генпрокурор Украины Юрий Луценко отметил, что по всем делам экс-президент проходит как свидетель.

Сам Порошенко, выступая на съезде партии "Европейская солидарность", заявлял, что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.
РИА Новости
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: мошенничество, суд, Порошенко
География: Украина
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добавлена сегодня, 12 августа, 16:00

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