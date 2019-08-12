Оппозиция хочет вызвать директора ДГБ для объяснений по поводу члена сейма И. Розовой 🔊 Воспроизвести депутат Сейма Литвы Ирина Розова



Политики из литовской парламентской оппозиции попросили созвать внеочередное заседание парламентского комитета и вызвать на него директора Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюса Яунишкиса, чтобы он предоставил информацию о члене сейма Ирине Розовой.



Консерваторы говорят, что у низ вызывает обеспокоенность участие парламентария в состоявшейся в июне этого года в Грузии сессии Межпарламентской ассамблеей православия (МАП), так как Россия может использовать ее в своих целях, которые вредят безопасности Литвы.



Четыре члена сейма в понедельник попросили председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) провести на этой неделе закрытое заседание комитета и вызвать на него директора "для предоставления имеющейся информации о деятельности члена сейма И. Розовой и МАП". Политики из литовской парламентской оппозиции попросили созвать внеочередное заседание парламентского комитета и вызвать на него директора Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюса Яунишкиса, чтобы он предоставил информацию о члене сейма Ирине Розовой.Консерваторы говорят, что у низ вызывает обеспокоенность участие парламентария в состоявшейся в июне этого года в Грузии сессии Межпарламентской ассамблеей православия (МАП), так как Россия может использовать ее в своих целях, которые вредят безопасности Литвы.Четыре члена сейма в понедельник попросили председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) провести на этой неделе закрытое заседание комитета и вызвать на него директора "для предоставления имеющейся информации о деятельности члена сейма И. Розовой и МАП". Письмо подписали консерваторы Арвидас Анушаускас и Лауринас Кащюнас, либералы Виргилиюс Алекна и бывший председатель КНБО Витаутас Бакас, который в прошлом месяце покинул ряды "аграриев".



"Есть признаки, что характер участия члена сейма Ирины Розовой в деятельности МАП куда более угрожающий, чем может показаться на первый взгляд", – сказал для пресс-релиза А. Анушаускас.



Комитет возглавляет "аграрий" Дайнюс Гаужаускас.



Член Русского альянса Литвы (РАЛ) И. Розова входит в сейме во фракцию Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС).



На прошлой неделе она сказала, что не получала никаких предупреждений от ДГБ не участвовать в мероприятии МАП в Грузии.



На этой мероприятие ее отпустило правление сейма.



Произнесенная в июне членом Госдумы России Сергеем Гавриловым речь на мероприятии МАП в Тбилиси спровоцировала массовые протесты в Грузии.



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Литовский парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) проведет по просьбе оппозиции внеочередное заседание по поводу участия члена сейма Ирины Розовой в сессии Межпарламентской ассамблеей православия (МАП).



Председатель КНБО Дайнюс Гаужаускас сказал BNS, что провести заседание обязывает устав, но добавил, что попросит инициаторов согласиться на проведение заседания не в среду на этой неделе, а на следующей неделе, когда будет проходить внеочередная сессия сейма.



"Если руководствоваться уставом, то внеочередное заседание должно быть созвано. Я сейчас созвонюсь с коллегами, если мы не перенесем дату на 21-е (число – ред.), то она (заседание – ред.) будет 14-го", – сказал Д. Гайжаускас.



Согласно уставу сейма, внеочередные заседания профильных комитетов проводятся по требования не менее чем трети состава комитета.



Четыре представителя оппозиции попросили председателя КНБО провести в эту среду внеочередное заседание комитета и вызвать на него директора Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюса Яунишкиса. В КНБО состоит 11 депутатов.



"Что заседание комитета будет, это точно, потому что это норма устава. Если на основании просьбы, то заседание должно быть в эту среду, но я попрошу перенести, когда будет внеочередная сессия, чтобы использовать время эффективно", – сказал Д. Гайжаускас.



Он сам сказал, что ситуация в связи с И. Розовой "интересная, есть вопросы, но отвечать на них должны прежде всего специалисты".



Член Русского альянса Литвы (РАЛ) И. Розова входит в сейме во фракцию Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей.



На прошлой неделе она сказала, что не получала никаких предупреждений от ДГБ не участвовать в мероприятии МАП в Грузии.



На этой мероприятие ее отпустило правление сейма.



Произнесенная в июне членом Госдумы России Сергеем Гавриловым речь на мероприятии МАП в Тбилиси спровоцировала массовые протесты в Грузии. BNS Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: православие, форум, парламент, дгб, Грузия, оппозиция, депутат, Розова География: Литва — статья прочитана 160 раз Комментарии