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На КПП Лаворишкес возможны перебои, рекомендуется выбирать другой маршрут
На погранпереходе Лаворишкес, что на границе Литвы с Беларусью, с понедельника по четверг возможны перебои пропускной способности, так что рекомендуется выбирать другой маршрут.
Как сообщил в понедельник Таможенный департамент (ТД), на погранпереходе, который находится в Вильнюсском районе, проводится тестирование пилотного проекта "Применение модели интегрированного контроля на контрольно-пропускном пункте Лаворишкес".
"Если есть возможность, то мы рекомендуем тем, кто планирует пересечение государственной границы, в этот период выбирать другие КПП", – говорится в сообщении ТД.
Пилотный проект продолжительностью один год должен стартовать 1 сентября этого года. Он подразумевает распределение функций служб так, чтобы сотрудники таможни обслуживали все полосы движения грузового транспорта, а сотрудники Службы охраны госграницы Литвы – все полосы движения легкового транспорта.
В тестировании участвуют и сотрудник эстонского погранперехода в Нарве.
Категории: экономика
Ключевые слова: граница, КПП, оборудование
География: Литва
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