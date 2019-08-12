На КПП Лаворишкес возможны перебои, рекомендуется выбирать другой маршрут 🔊 Воспроизвести



На погранпереходе Лаворишкес, что на границе Литвы с Беларусью, с понедельника по четверг возможны перебои пропускной способности, так что рекомендуется выбирать другой маршрут.



Как сообщил в понедельник Таможенный департамент (ТД), на погранпереходе, который находится в Вильнюсском районе, проводится тестирование пилотного проекта "Применение модели интегрированного контроля на контрольно-пропускном пункте Лаворишкес".



"Если есть возможность, то мы рекомендуем тем, кто планирует пересечение государственной границы, в этот период выбирать другие КПП", – говорится в сообщении ТД.



Пилотный проект продолжительностью один год должен стартовать 1 сентября этого года. Он подразумевает распределение функций служб так, чтобы сотрудники таможни обслуживали все полосы движения грузового транспорта, а сотрудники Службы охраны госграницы Литвы – все полосы движения легкового транспорта.



В тестировании участвуют и сотрудник эстонского погранперехода в Нарве. На погранпереходе Лаворишкес, что на границе Литвы с Беларусью, с понедельника по четверг возможны перебои пропускной способности, так что рекомендуется выбирать другой маршрут.Как сообщил в понедельник Таможенный департамент (ТД), на погранпереходе, который находится в Вильнюсском районе, проводится тестирование пилотного проекта "Применение модели интегрированного контроля на контрольно-пропускном пункте Лаворишкес"."Если есть возможность, то мы рекомендуем тем, кто планирует пересечение государственной границы, в этот период выбирать другие КПП", – говорится в сообщении ТД.Пилотный проект продолжительностью один год должен стартовать 1 сентября этого года. Он подразумевает распределение функций служб так, чтобы сотрудники таможни обслуживали все полосы движения грузового транспорта, а сотрудники Службы охраны госграницы Литвы – все полосы движения легкового транспорта.В тестировании участвуют и сотрудник эстонского погранперехода в Нарве. BNS Категории: экономика Ключевые слова: граница, КПП, оборудование География: Литва — статья прочитана 139 раз Комментарии