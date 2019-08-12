Рига подвела итоги 🔊 Воспроизвести







Рижский технический университет (РТУ) в начале августа провёл сразу несколько традиционных международных шахматных турниров, которые начались в разное время, имели разный регламент времени, продолжительность и условия, в которых сражались спортсмены разных возрастов, но все они закончились 11 августа.



Всего турниров было девять. Расскажем о самых весомых результатах представителей Литвы.



Хотя, когда игрок с рейтингом в 1900 обыгрывает соперников с ELO 2100, а с «рейтингистами» на 2200 играет вничью, всем, по идее, должно быть понятно, что это для него успех. И таких моментов, уверяю всех не совсем знакомых с тонкостями игры, на любом турнире бывает много!



Мы поговорим о другом – о результатах, захватывающих дух и понятных без дополнительных пояснений. Всего турниров было девять. Расскажем о самых весомых результатах представителей Литвы.Хотя, когда игрок с рейтингом в 1900 обыгрывает соперников с ELO 2100, а с «рейтингистами» на 2200 играет вничью, всем, по идее, должно быть понятно, что это для него успех. И таких моментов, уверяю всех не совсем знакомых с тонкостями игры, на любом турнире бывает много!Мы поговорим о другом – о результатах, захватывающих дух и понятных без дополнительных пояснений.



Гроссмейстер из Каунаса Шарунас Шульскис (ELO 2519) в сильнейшем турнире завоевал высокое второе место: после девяти игр с 7,5 очками он уступил победу лишь по дополнительным коэффициентам гроссмейстеру из Латвии Коваленко Игорю (ELO 2654). Третьим с 7 очками стал гроссмейстер Арман Микаелян (Армения).



Совсем неплохо в Риге выступили и молодые литовские международные мастера: с 6,5 очками Паулюс Пультинявичюс из Мариямполе занял 14 строчку итоговой таблицы, а каунасец Титас Стремавичюс с такими же 6,5 очками стал 21-м, напомним, - среди 275 игроков.











Стоит отметить, что П.Пультинявичюс сыграл сильно, он встречался за доской с пятью гроссмейстерами, проиграв только призёру Ш.Шульскису. Это, кстати было его единственное поражение.



В турнире с рейтингом до 2200 литовский шахматист (возраст до 20 лет) Кипрас Эйгминас занял третье место. Вторым стал Петер Хуйберс из Нидерландов, а победил мастер ФИДЕ, выступавший под эгидой ФИДЕ (Международная шахматная федерация), Уладзислау Каташук.



С 5,5 очками из 7 возможных, не проиграв ни одной партии (четыре победы и три ничьи) тринадцатилетний клайпедчанин Ростислав Щекачов в турнире с рейтингом до 1600 занял четвёртое место, за что был удостоен специального приза. Так же как и Шер Даниэл (Шяуляй, возраст до 10 лет), набравший 5 очков и занявший седьмое место.



Просто в данном турнире организаторы награждали семь лучших игроков и отмечали ещё много разных номинаций, впрочем, как и в других турнирах.











К слову, в «юношеском» турнире, где определяющим был возраст игроков и где Литва не участвовала, награждали 15 сильнейших участников. Причём, первым призом был ноутбук, вторым - смартфон, третий призёр получил планшет.



Были и «быстрые» шахматы. Так в рапиде (15 мин. + 5 сек.) Паулюс Пультинявичюс с 7,5 очками из 9 стал вторым среди 188 игроков.



Заключительным аккордом рижских встреч стал блиц с регламентом 3 мин. + 2 сек, собравший 221 участника. Второе место в нём с 9 очками из 11 завоевал Титас Стремавичюс.



Фоторепортаж Арменака Хачатряна



Основной «турнир мастеров» с регламентом 90 мин.+30 сек. собрал 275 игроков из 39 стран. Цифры, согласитесь, говорят о популярности шахматных турниров РТУ!Гроссмейстер из Каунаса Шарунас Шульскис (ELO 2519) в сильнейшем турнире завоевал высокое второе место: после девяти игр с 7,5 очками он уступил победу лишь по дополнительным коэффициентам гроссмейстеру из Латвии Коваленко Игорю (ELO 2654). Третьим с 7 очками стал гроссмейстер Арман Микаелян (Армения).Совсем неплохо в Риге выступили и молодые литовские международные мастера: с 6,5 очками Паулюс Пультинявичюс из Мариямполе занял 14 строчку итоговой таблицы, а каунасец Титас Стремавичюс с такими же 6,5 очками стал 21-м, напомним, - среди 275 игроков.Стоит отметить, что П.Пультинявичюс сыграл сильно, он встречался за доской с пятью гроссмейстерами, проиграв только призёру Ш.Шульскису. Это, кстати было его единственное поражение.В турнире с рейтингом до 2200 литовский шахматист (возраст до 20 лет) Кипрас Эйгминас занял третье место. Вторым стал Петер Хуйберс из Нидерландов, а победил мастер ФИДЕ, выступавший под эгидой ФИДЕ (Международная шахматная федерация), Уладзислау Каташук.С 5,5 очками из 7 возможных, не проиграв ни одной партии (четыре победы и три ничьи) тринадцатилетний клайпедчанин Ростислав Щекачов в турнире с рейтингом до 1600 занял четвёртое место, за что был удостоен специального приза. Так же как и Шер Даниэл (Шяуляй, возраст до 10 лет), набравший 5 очков и занявший седьмое место.Просто в данном турнире организаторы награждали семь лучших игроков и отмечали ещё много разных номинаций, впрочем, как и в других турнирах.К слову, в «юношеском» турнире, где определяющим был возраст игроков и где Литва не участвовала, награждали 15 сильнейших участников. Причём, первым призом был ноутбук, вторым - смартфон, третий призёр получил планшет.Были и «быстрые» шахматы. Так в рапиде (15 мин. + 5 сек.) Паулюс Пультинявичюс с 7,5 очками из 9 стал вторым среди 188 игроков.Заключительным аккордом рижских встреч стал блиц с регламентом 3 мин. + 2 сек, собравший 221 участника. Второе место в нём с 9 очками из 11 завоевал Титас Стремавичюс. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: Рижский технический университет, РТУ География: Латвия, Рига — статья прочитана 200 раз Комментарии