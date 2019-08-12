|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Военный самолёт РФ Ту-134 влетел в воздушное пространство Литвы
Российский военный пассажирский самолет Ту-134 на прошлой неделе, пролетая над Балтийским морем, из-за плохих погодных условий залетел в воздушное пространство Литвы, сообщили в понедельник в Министерстве обороны.
Самолёт 6 августа встретили и сопровождали истребители воздушной полиции НАТО. Самолёт летел с включённым радиолокационным ретранслятором, имел план полёта и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления воздушным движением.
"Нарушение воздушного пространства произошло из-за плохой погоды, и пилот самолёта предупредил об этом", - сказала BNS пресс-секретарь Минобороны Аста Галдикайте.
В общей сложности истребители НАТО на прошлой неделе для сопровождения российских военных самолётов, пролетавших над международным пространством над Балтийским морем, взлетали девять раз.
В основном это были истребители. Некоторые из них не поддерживали радиосвязи, не представили план полёта, либо летели с отключенным радиолокационным ответчиком.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии проводится из Литвы и Эстонии.
Категории: политика, чп и криминал
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|