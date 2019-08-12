Военный самолёт РФ Ту-134 влетел в воздушное пространство Литвы 🔊 Воспроизвести



Российский военный пассажирский самолет Ту-134 на прошлой неделе, пролетая над Балтийским морем, из-за плохих погодных условий залетел в воздушное пространство Литвы, сообщили в понедельник в Министерстве обороны.



Самолёт 6 августа встретили и сопровождали истребители воздушной полиции НАТО. Самолёт летел с включённым радиолокационным ретранслятором, имел план полёта и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления воздушным движением.



"Нарушение воздушного пространства произошло из-за плохой погоды, и пилот самолёта предупредил об этом", - сказала BNS пресс-секретарь Минобороны Аста Галдикайте.



В общей сложности истребители НАТО на прошлой неделе для сопровождения российских военных самолётов, пролетавших над международным пространством над Балтийским морем, взлетали девять раз.



В основном это были истребители. Некоторые из них не поддерживали радиосвязи, не представили план полёта, либо летели с отключенным радиолокационным ответчиком.



Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии проводится из Литвы и Эстонии. Российский военный пассажирский самолет Ту-134 на прошлой неделе, пролетая над Балтийским морем, из-за плохих погодных условий залетел в воздушное пространство Литвы, сообщили в понедельник в Министерстве обороны.Самолёт 6 августа встретили и сопровождали истребители воздушной полиции НАТО. Самолёт летел с включённым радиолокационным ретранслятором, имел план полёта и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления воздушным движением."Нарушение воздушного пространства произошло из-за плохой погоды, и пилот самолёта предупредил об этом", - сказала BNS пресс-секретарь Минобороны Аста Галдикайте.В общей сложности истребители НАТО на прошлой неделе для сопровождения российских военных самолётов, пролетавших над международным пространством над Балтийским морем, взлетали девять раз.В основном это были истребители. Некоторые из них не поддерживали радиосвязи, не представили план полёта, либо летели с отключенным радиолокационным ответчиком.Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии проводится из Литвы и Эстонии. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: граница, нарушение, самолет География: Литва — статья прочитана 57 раз Комментарии