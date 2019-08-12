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В Президентуре рассматривают Закон об основах культурной политики



В понедельник представители различных ведомств, сообществ и эксперты приступили к дискуссиям по Закону об основах культурной политики.

По словам Антанаса Бубнялиса, советника президента Гитанаса Науседы, экспертов к участию в дискуссиях привлекли во избежание возможных ошибок при разработке закона.

"Цель - обменяться мнениями о законе, обсудить, какие положения закона могут нуждаться в дальнейшем пересмотре. Роль Канцелярии президента - модератор", - сказал BNS А.Бубнялис.

Этот форум представляет собой непрерывную серию регулярных мероприятий, которые открывают двери Канцелярии президента для дискуссий по актуальным вопросам культуры.

Второй форум такого рода запланирован на конец августа и будет посвящён обсуждению вопросов формирования политики в отношении исторической памяти.
"Он будет посвящён наследию, исторической памяти, то есть всем актуальным темам, связанным с названиями улиц, памятными досками. Президент считает, что для того, чтобы эти вопросы решались гладко и конструктивно, в первую очередь должна состояться дискуссия о том, каким способом должно передаваться наследие", - сказал представитель Коммуникационной группы при президенте.

В июле Министерство культуры завершило подготовку проекта закона об основах культуры и после консультаций с общественностью намерено представить его правительству для обсуждения.

После этого данный законопроект должен ещё одобрить Сейм.

Инициаторы этого закона заявляют, что они стремятся повысить доступность учреждений культуры, создать модель финансирования, связанную с результатами деятельности учреждений культуры и спецификой сектора культуры, а также увеличить поддержку культуры со стороны государства и местных органов власти.
BNS
Категории: общество, культура
Ключевые слова: культура, закон, президентура
География: Литва
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добавлена сегодня, 12 августа, 14:30

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