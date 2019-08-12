В Президентуре рассматривают Закон об основах культурной политики 🔊 Воспроизвести



В понедельник представители различных ведомств, сообществ и эксперты приступили к дискуссиям по Закону об основах культурной политики.



По словам Антанаса Бубнялиса, советника президента Гитанаса Науседы, экспертов к участию в дискуссиях привлекли во избежание возможных ошибок при разработке закона.



"Цель - обменяться мнениями о законе, обсудить, какие положения закона могут нуждаться в дальнейшем пересмотре. Роль Канцелярии президента - модератор", - сказал BNS А.Бубнялис.



Этот форум представляет собой непрерывную серию регулярных мероприятий, которые открывают двери Канцелярии президента для дискуссий по актуальным вопросам культуры.



Второй форум такого рода запланирован на конец августа и будет посвящён обсуждению вопросов формирования политики в отношении исторической памяти. В понедельник представители различных ведомств, сообществ и эксперты приступили к дискуссиям по Закону об основах культурной политики.По словам Антанаса Бубнялиса, советника президента Гитанаса Науседы, экспертов к участию в дискуссиях привлекли во избежание возможных ошибок при разработке закона."Цель - обменяться мнениями о законе, обсудить, какие положения закона могут нуждаться в дальнейшем пересмотре. Роль Канцелярии президента - модератор", - сказал BNS А.Бубнялис.Этот форум представляет собой непрерывную серию регулярных мероприятий, которые открывают двери Канцелярии президента для дискуссий по актуальным вопросам культуры.Второй форум такого рода запланирован на конец августа и будет посвящён обсуждению вопросов формирования политики в отношении исторической памяти. "Он будет посвящён наследию, исторической памяти, то есть всем актуальным темам, связанным с названиями улиц, памятными досками. Президент считает, что для того, чтобы эти вопросы решались гладко и конструктивно, в первую очередь должна состояться дискуссия о том, каким способом должно передаваться наследие", - сказал представитель Коммуникационной группы при президенте.



В июле Министерство культуры завершило подготовку проекта закона об основах культуры и после консультаций с общественностью намерено представить его правительству для обсуждения.



После этого данный законопроект должен ещё одобрить Сейм.



Инициаторы этого закона заявляют, что они стремятся повысить доступность учреждений культуры, создать модель финансирования, связанную с результатами деятельности учреждений культуры и спецификой сектора культуры, а также увеличить поддержку культуры со стороны государства и местных органов власти. BNS Категории: общество, культура Ключевые слова: культура, закон, президентура География: Литва — статья прочитана 93 раза Комментарии