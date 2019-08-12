Г.Науседа: Память первого главы государства должна быть должным образом увековечена 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что память о первом президенте страны Антанасе Сметоне должна быть должным образом увековечена и в Вильнюсе.



"В Вильнюсе многое должно быть увековечено. Как вы знаете, для Витиса места не нашлось, не нашли места и для А.Сметоны, но я не могу сказать, что всё так плохо, потому что появился отличный памятник Йонасу Басанавичюсу. Я полагаю, что это была отличная инициатива, и в день своей инаугурации в качестве первого визита я выбрал именно это: встать и почтить память нашего патриарха у его памятника", - сказал президент.



"Я верю, что все ещё впереди, и этих значимых знаков и символов памяти будет оставлено гораздо больше. Это - обязательство нашего поколения", - добавил он. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что память о первом президенте страны Антанасе Сметоне должна быть должным образом увековечена и в Вильнюсе."В Вильнюсе многое должно быть увековечено. Как вы знаете, для Витиса места не нашлось, не нашли места и для А.Сметоны, но я не могу сказать, что всё так плохо, потому что появился отличный памятник Йонасу Басанавичюсу. Я полагаю, что это была отличная инициатива, и в день своей инаугурации в качестве первого визита я выбрал именно это: встать и почтить память нашего патриарха у его памятника", - сказал президент."Я верю, что все ещё впереди, и этих значимых знаков и символов памяти будет оставлено гораздо больше. Это - обязательство нашего поколения", - добавил он. Нынешний глава государства в минувшую субботу принял участие в открытии памятника Антанасу Сметоне в его родном городе Ужуленис Укмергского района. Его открытие было приурочено к 145-летию со дня рождения первого президента Литвы.



"Я не ожидал, что будет так много людей. На самом деле это показывает, насколько велик интерес к этой исторической личности, насколько велик интерес к тому событию, которое мы празднуем сегодня. Для меня, как девятого президента, это своего рода символическое событие, потому что президент Сметона открыл эту галерею и открыл путь движению нашего государства вперёд", - заявил Г.Науседа.



Новый памятник А.Сметоне - один из немногих в Литве. Памятник А.Сметоне установлен также во дворике исторической президентуры в Каунасе.



Сейм объявил 2019 год Годом А.Сметоны.



Объединяющая представителей науки, искусства, культуры и политики Ассоциация "Память нашей нации" в прошлом году обратилась к руководству страны и Вильнюса с призывом соорудить в столице памятник А.Сметоне, но решения пока нет.



А.Сметона занимал пост президента Литвы в 1919-1920 и 1926-1940 годах. Он погиб в Соёдиненных Штатах Америки в 1944 году в результате пожара в его доме.



В Литве его приход к власти с помощью переворота и бегство из Литвы перед лицом советской оккупации иногда вызывают споры. BNS Категории: общество, история Ключевые слова: президент, память, Сметона География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии