В Сейме Литвы призвали отказаться от штрафов за двойное гражданство

В Сейме Литвы предложили отменить штрафы за получение гражданства другой страны, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу канцелярии парламента.
Инициатива принадлежит депутату и председателю Партии свободы Аушрине Армонайте. Она предложила отказаться от штрафов за непредставление уведомления о гражданстве другого государства.
В настоящее время предусмотрен административный штраф в размере от 300 до 850 евро.
"Хотя в этом году во время референдума о сохранении гражданства (речь идет о прошедшем в мае референдуме о двойном гражданстве. – Sputnik) немного не хватило до положительно результата, подавляющее большинство избирателей – более 73 процентов – выразили поддержку более либеральной идее регулирования гражданства. Нам стоит продолжать искать пути продвижения к более свободному регулированию и поддерживать связь с нашей диаспорой за рубежом", - сказала Армонайте.
Депутат уточнила, что ее предложение не меняет сути регулирования гражданства, предусмотренного в Конституции. Она добавила, что сами штрафы не приносят никакой дополнительной выгоды.
Армонайте уверена, что в будущем появится возможность двойного гражданства.
Этой весной, во время первого тура президентских выборов этого года прошел референдум о введении двойного гражданства в Литве. Официально голосование признано состоявшимся, однако для внесения изменений в Конституцию не хватило голосов.
Сейчас иметь двойное гражданство разрешается только в исключительных случаях. Вопрос о сохранении литовских паспортов эмигрантам возник из-за серьезной проблемы миграции трудоспособного населения в последние годы.
Армонайте уверена, что в будущем появится возможность двойного гражданства.
Этой весной, во время первого тура президентских выборов этого года прошел референдум о введении двойного гражданства в Литве. Официально голосование признано состоявшимся, однако для внесения изменений в Конституцию не хватило голосов.
Сейчас иметь двойное гражданство разрешается только в исключительных случаях. Вопрос о сохранении литовских паспортов эмигрантам возник из-за серьезной проблемы миграции трудоспособного населения в последние годы.