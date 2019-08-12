В Сейме Литвы призвали отказаться от штрафов за двойное гражданство 🔊 Воспроизвести © Sputnik/ Андрей Богданов



В Сейме Литвы предложили отменить штрафы за получение гражданства другой страны, сообщает



Инициатива принадлежит депутату и председателю Партии свободы Аушрине Армонайте. Она предложила отказаться от штрафов за непредставление уведомления о гражданстве другого государства.



В настоящее время предусмотрен административный штраф в размере от 300 до 850 евро.



"Хотя в этом году во время референдума о сохранении гражданства (речь идет о прошедшем в мае референдуме о двойном гражданстве. – Sputnik) немного не хватило до положительно результата, подавляющее большинство избирателей – более 73 процентов – выразили поддержку более либеральной идее регулирования гражданства. Нам стоит продолжать искать пути продвижения к более свободному регулированию и поддерживать связь с нашей диаспорой за рубежом", - сказала Армонайте. В Сейме Литвы предложили отменить штрафы за получение гражданства другой страны, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу канцелярии парламента.Инициатива принадлежит депутату и председателю Партии свободы Аушрине Армонайте. Она предложила отказаться от штрафов за непредставление уведомления о гражданстве другого государства.В настоящее время предусмотрен административный штраф в размере от 300 до 850 евро."Хотя в этом году во время референдума о сохранении гражданства (речь идет о прошедшем в мае референдуме о двойном гражданстве. – Sputnik) немного не хватило до положительно результата, подавляющее большинство избирателей – более 73 процентов – выразили поддержку более либеральной идее регулирования гражданства. Нам стоит продолжать искать пути продвижения к более свободному регулированию и поддерживать связь с нашей диаспорой за рубежом", - сказала Армонайте. Депутат уточнила, что ее предложение не меняет сути регулирования гражданства, предусмотренного в Конституции. Она добавила, что сами штрафы не приносят никакой дополнительной выгоды.



Армонайте уверена, что в будущем появится возможность двойного гражданства.



Этой весной, во время первого тура президентских выборов этого года прошел референдум о введении двойного гражданства в Литве. Официально голосование признано состоявшимся, однако для внесения изменений в Конституцию не хватило голосов.



Сейчас иметь двойное гражданство разрешается только в исключительных случаях. Вопрос о сохранении литовских паспортов эмигрантам возник из-за серьезной проблемы миграции трудоспособного населения в последние годы. lt.sputniknews.ru Категории: общество Ключевые слова: конституция, референдум География: Литва — статья прочитана 140 раз Комментарии