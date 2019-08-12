Миллионер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в торговле людьми, покончил жизнь самоубийством

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Американского миллионера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексе с несовершеннолетними и торговле людьми, ранним субботним утром, 10 августа, нашли мертвым в его тюремной камере, сообщает



Ему было 66 лет. Он содержался в исправительном центре в Нью-Йорке. В субботу утром его обнаружили сотрудники центра, вызвали врачей, которые и констатировали его смерть. Первоначальная версия — остановка сердца, но многочисленные свидетели утверждают, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством.



В чем его обвиняли



В начале июля 2019 года агенты ФБР задержали его в аэропорту Тетерборо, куда бизнесмен прилетел из Парижа. Его обвинили в домогательствах к нескольким несовершеннолетним девочкам, а также в торговле людьми. Для Эпштейна, финансиста и филантропа, это уже было не первая встреча с властями. В 2008 году на него пытались завести дело, которое состояло из 53 страниц. Этого хватало, чтобы Эпштейн получил пожизненное. Тогда следствие утверждало, что он совратил 36 несовершеннолетних девушек, которым предлагал сделать ему интимный массаж, домогался, а потом платил за молчание. Американского миллионера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексе с несовершеннолетними и торговле людьми, ранним субботним утром, 10 августа, нашли мертвым в его тюремной камере, сообщает RUBIC.US Ему было 66 лет. Он содержался в исправительном центре в Нью-Йорке. В субботу утром его обнаружили сотрудники центра, вызвали врачей, которые и констатировали его смерть. Первоначальная версия — остановка сердца, но многочисленные свидетели утверждают, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством.В начале июля 2019 года агенты ФБР задержали его в аэропорту Тетерборо, куда бизнесмен прилетел из Парижа. Его обвинили в домогательствах к нескольким несовершеннолетним девочкам, а также в торговле людьми. Для Эпштейна, финансиста и филантропа, это уже было не первая встреча с властями. В 2008 году на него пытались завести дело, которое состояло из 53 страниц. Этого хватало, чтобы Эпштейн получил пожизненное. Тогда следствие утверждало, что он совратил 36 несовершеннолетних девушек, которым предлагал сделать ему интимный массаж, домогался, а потом платил за молчание. Эпштейн дружил со многими влиятельными людьми. Фото vox-cdn.com



Эпштейн признал вину и 13 месяцев просидел в очень комфортабельной тюрьме, выплатив также от $50 тысяч до $1 миллиона пострадавшим девушкам. Такое сравнительно мягкое наказание Эпштейн смог заполучить благодаря сделке с бывшим тогда прокурором Майами Алексом Акостой. Через несколько лет Акоста станет министром труда, а когда на Эпштейна снова откроют дело, уйдет с поста.



В феврале 2019 года федеральный судья признал соглашение Акосты и Эпштейна неконституционным. По этой сделке, кстати, Эпштейн также получил иммунитет от всех федеральных уголовных обвинений.



После выхода из тюрьмы Эпштейн продолжил свою деятельность. Он также не бросил и торговлю людьми, завербовал около 80 несовершеннолетних девушек и молодых женщин и заставлял их заниматься сексом с влиятельными политиками, учеными и знаменитостями.



На суде Эпштейн не признал вину. Фото wp.com



Что происходило в тюрьме



Эпштейна, который свою вину не признал, всего за три недели до самоубийства нашли с синяками на шее. Тогда сотрудники центра не смогли сказать, были ли эти синяки результатом попытки самоубийства или на Эпштейна кто-то напал, но для безопасности установили над ним наблюдение.



Источники CNN утверждают, что это наблюдение сняли всего через неделю после инцидента. Его отправили в отделение для заключенных, которым нужен особый уход и где они могут быть изолированы от других людей. В этом отделении заключенные проводят 23 часа в сутки в своих камерах, им запрещено практически любое общение с родными и близкими.



Федеральное бюро тюрем не раз утверждало, что содержание в таких отделениях только увеличивает шанс самоубийства заключенного. Вообще в такие отделения обычно отправляют тех, кто нарушил правила тюрьмы, или тех, кому угрожает опасность от других заключенных. В случае с Эпштейном, как пишет CNN, его не нужно было изолировать, пока существовал риск повторной попытки самоубийства.



По факту смерти Эпштейна возбуждено специальное расследование. Кроме того, пусть главный обвиняемый по делу о торговле людьми и умер, прокуроры Нью-Йорка продолжат расследование, которое должно привести к целой группе, занимающейся торговлей людьми для секс-услуг.



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Журналист MSNBC Джо Скарборо заявил о российском следе в истории с самоубийством миллиардера Джеффри Эпштейна.



Он отметил, что после известия о смерти Эпштейна многие сторонники американского лидера Дональда Трампа в твиттере стали предлагать свои версии произошедшего.



Скарборо обратил внимание, что почти во всех версиях самоубийство было названо чушью.



"Парень, у которого была информация, которая могла бы разрушить жизни богатых и влиятельных людей, найден мертвым в своей тюремной камере. Как предсказуемо… русские", — написал он. Эпштейн признал вину и 13 месяцев просидел в очень комфортабельной тюрьме, выплатив также от $50 тысяч до $1 миллиона пострадавшим девушкам. Такое сравнительно мягкое наказание Эпштейн смог заполучить благодаря сделке с бывшим тогда прокурором Майами Алексом Акостой. Через несколько лет Акоста станет министром труда, а когда на Эпштейна снова откроют дело, уйдет с поста.В феврале 2019 года федеральный судья признал соглашение Акосты и Эпштейна неконституционным. По этой сделке, кстати, Эпштейн также получил иммунитет от всех федеральных уголовных обвинений.После выхода из тюрьмы Эпштейн продолжил свою деятельность. Он также не бросил и торговлю людьми, завербовал около 80 несовершеннолетних девушек и молодых женщин и заставлял их заниматься сексом с влиятельными политиками, учеными и знаменитостями.Эпштейна, который свою вину не признал, всего за три недели до самоубийства нашли с синяками на шее. Тогда сотрудники центра не смогли сказать, были ли эти синяки результатом попытки самоубийства или на Эпштейна кто-то напал, но для безопасности установили над ним наблюдение.Источники CNN утверждают, что это наблюдение сняли всего через неделю после инцидента. Его отправили в отделение для заключенных, которым нужен особый уход и где они могут быть изолированы от других людей. В этом отделении заключенные проводят 23 часа в сутки в своих камерах, им запрещено практически любое общение с родными и близкими.Федеральное бюро тюрем не раз утверждало, что содержание в таких отделениях только увеличивает шанс самоубийства заключенного. Вообще в такие отделения обычно отправляют тех, кто нарушил правила тюрьмы, или тех, кому угрожает опасность от других заключенных. В случае с Эпштейном, как пишет CNN, его не нужно было изолировать, пока существовал риск повторной попытки самоубийства.По факту смерти Эпштейна возбуждено специальное расследование. Кроме того, пусть главный обвиняемый по делу о торговле людьми и умер, прокуроры Нью-Йорка продолжат расследование, которое должно привести к целой группе, занимающейся торговлей людьми для секс-услуг.* * *Журналист MSNBC Джо Скарборо заявил о российском следе в истории с самоубийством миллиардера Джеффри Эпштейна.Он отметил, что после известия о смерти Эпштейна многие сторонники американского лидера Дональда Трампа в твиттере стали предлагать свои версии произошедшего.Скарборо обратил внимание, что почти во всех версиях самоубийство было названо чушью."Парень, у которого была информация, которая могла бы разрушить жизни богатых и влиятельных людей, найден мертвым в своей тюремной камере. Как предсказуемо… русские", — написал он. Загрузка... rubic.us Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, миллионер, самоубийство, совращение — статья прочитана 191 раз Комментарии