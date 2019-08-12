|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Россия впервые за последние восемь лет может обогнать Саудовскую Аравию по объему международных резервов, в которые включаются валюта, золото и специальные права заимствования. Об этом в воскресенье, 11 августа, пишет ИЗВЕСТИЯ со ссылкой на Bloomberg.
По данным агентства, за последние четыре года золотовалютные резервы России выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне. В то же время показатели Саудовской Аравии снижаются и в июне составили $527 млрд.
Bloomberg отмечает, что Эр-Рияд вынужден тратить собственные резервы на социальную сферу из-за падения цен на нефть, в то время как Москва ограничивает расходы бюджета на фоне новых санкций.
Аналитики считают, что международные торговые войны продолжат негативно влиять на рынок нефти и Саудовская Аравия продолжит тратить, а значит, в ближайшее время пропустит Россию на четвертое место в рейтинге международных резервов. Возглавляет список Китай, следом идут Япония и Швейцария.
В июне ЦБ РФ опубликовал данные, согласно которым международные резервы России выросли до $502,7 млрд.
iz.ru
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|