Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам 🔊 Воспроизвести



Россия впервые за последние восемь лет может обогнать Саудовскую Аравию по объему международных резервов, в которые включаются валюта, золото и специальные права заимствования. Об этом в воскресенье, 11 августа, пишет



По данным агентства, за последние четыре года золотовалютные резервы России выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне. В то же время показатели Саудовской Аравии снижаются и в июне составили $527 млрд.



Bloomberg отмечает, что Эр-Рияд вынужден тратить собственные резервы на социальную сферу из-за падения цен на нефть, в то время как Москва ограничивает расходы бюджета на фоне новых санкций.



Аналитики считают, что международные торговые войны продолжат негативно влиять на рынок нефти и Саудовская Аравия продолжит тратить, а значит, в ближайшее время пропустит Россию на четвертое место в рейтинге международных резервов. Возглавляет список Китай, следом идут Япония и Швейцария.



В июне ЦБ РФ опубликовал данные, согласно которым международные резервы России выросли до $502,7 млрд. Россия впервые за последние восемь лет может обогнать Саудовскую Аравию по объему международных резервов, в которые включаются валюта, золото и специальные права заимствования. Об этом в воскресенье, 11 августа, пишет ИЗВЕСТИЯ со ссылкой на Bloomberg.По данным агентства, за последние четыре года золотовалютные резервы России выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне. В то же время показатели Саудовской Аравии снижаются и в июне составили $527 млрд.Bloomberg отмечает, что Эр-Рияд вынужден тратить собственные резервы на социальную сферу из-за падения цен на нефть, в то время как Москва ограничивает расходы бюджета на фоне новых санкций.Аналитики считают, что международные торговые войны продолжат негативно влиять на рынок нефти и Саудовская Аравия продолжит тратить, а значит, в ближайшее время пропустит Россию на четвертое место в рейтинге международных резервов. Возглавляет список Китай, следом идут Япония и Швейцария.В июне ЦБ РФ опубликовал данные, согласно которым международные резервы России выросли до $502,7 млрд. iz.ru Категории: экономика, в мире Ключевые слова: Россия, золото, валюты, запасы — статья прочитана 157 раз Комментарии