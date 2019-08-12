СМИ: «Белые каски» убивали детей ради реалистичных кадров 🔊 Воспроизвести



В независимом американском издании Veteranstoday.com вышло расследование организации «Шведские врачи за права человека» (SWEDHR), разоблачающее скандальное видео. Шведские ученые-медики детально проанализировали действия сотрудников «Белых касок» по спасению детей и пришли к шокирующим выводам, что детей убивали ради реалистичных кадров, сообщает



Как отметили эксперты SWEDHR, запечатленное на видео спасение детей на самом деле является настоящим убийством. Вначале врачам показалось, что ребенок, которого якобы пытались спасти «Белые каски», был уже мертв, однако последующее изучение материала привело к открытию еще более ужасающих фактов. В независимом американском издании Veteranstoday.com вышло расследование организации «Шведские врачи за права человека» (SWEDHR), разоблачающее скандальное видео. Шведские ученые-медики детально проанализировали действия сотрудников «Белых касок» по спасению детей и пришли к шокирующим выводам, что детей убивали ради реалистичных кадров, сообщает PRESS.LV со ссылкой на eadaily.com.Как отметили эксперты SWEDHR, запечатленное на видео спасение детей на самом деле является настоящим убийством. Вначале врачам показалось, что ребенок, которого якобы пытались спасти «Белые каски», был уже мертв, однако последующее изучение материала привело к открытию еще более ужасающих фактов. В одном из эпизодов ролика видно, что ребенок еще жив, но находится без сознания и, вероятно, страдает от передозировки опиатов. Затем один из «спасателей» делает ему инъекцию адреналина в грудь, в область сердца, что в итоге неминуемо привело к его смерти.



Эксперты SWEDHR предоставили подробный отчет, доказывающий факты фальсификации:



— «Белые каски» на протяжении всего видеоролика обращались с ребенком очень небрежно и неаккуратно, и уже одно лишь это могло причинить сильный вред его здоровью.



— «Белые каски» делали инъекцию адреналина прямо в сердце ребенка при помощи шприца с длинной иглой. Подобный метод лечения не используется при оказании первой помощи при газовой атаке.



— «Спасатель» на видео ввел иглу в сердце, но при этом не нажимал на поршень шприца, то есть ребенок не получил лекарство.



— По внешним признакам эксперты определили, что ребенок находился под действием опиатов и, по всей вероятности, медленно умирал от передозировки. На видео у него не проявляется ни одного симптома отравления газом.



— Этих симптомов также нет и у других детей, попавших в кадр.



— Эксперты SWEDHR пришли к выводу, что постановочная инъекция с использованием шприца с длинной иглой, стала основной причиной смерти ребенка. По их мнению, это было целенаправленное детоубийство, преподнесенное как попытка спасти мальчику жизнь.



— Перевод видео тоже оказался поддельным: на фоне слышны фразы на арабском языке, в которых были лишь указания, как лучше расположить ребенка в кадре, а не как оказать ему помощь и спасти его жизнь.



— Видеоролики были опубликованы на официальном канале «Сирийская гражданская оборона в провинции Идлиб», принадлежащем «Белым каскам». Оно было спродюсировано «Белыми касками», однако в ролике был замечен флаг «Аль-Каиды».



В процессе анализа видео врачами SWEDHR было сделано еще несколько ужасающих открытий. Как итог, было принято считать опубликованный видеоряд сфабрикованным, а запечатленный в нем процесс — намеренным детоубийством press.lv Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, финансирование, Сирия, эвакуация, Белые каски — статья прочитана 154 раза Комментарии