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Трамп не сразу вспомнил, кто такой Зеленский



Президент США Дональд Трамп не смог сразу вспомнить, кто такой Владимир Зеленский. Американского лидера спросили, когда он планирует пригласить президента Украины в Белый дом, передает NBN.ua.

«О ком вы говорите?» – спросил Трамп у журналиста, задавшего соответствующий вопрос.



Журналисту пришлось напомнить Трампу, что речь идет о президенте Украины. Только после этого глава Белого дома сориентировался и ответил, что пригласит его в скором времени в Вашингтон.

Как известно, Трамп назвал Зеленского «разумным парнем» и высказал предположение, что он действительно намерен «предпринять действия, направленные на урегулирование конфликта на Донбассе», а также договориться на этот счет с Россией.

Ранее также сообщалось, что встреча Трампа и Зеленского может произойти в Варшаве.
nbn.ua
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: встреча, Трамп, Зеленский
География: Украина
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добавлена сегодня, 11 августа, 19:43

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