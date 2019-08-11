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Трамп не сразу вспомнил, кто такой Зеленский
Президент США Дональд Трамп не смог сразу вспомнить, кто такой Владимир Зеленский. Американского лидера спросили, когда он планирует пригласить президента Украины в Белый дом, передает NBN.ua.
«О ком вы говорите?» – спросил Трамп у журналиста, задавшего соответствующий вопрос.
Журналисту пришлось напомнить Трампу, что речь идет о президенте Украины. Только после этого глава Белого дома сориентировался и ответил, что пригласит его в скором времени в Вашингтон.
Как известно, Трамп назвал Зеленского «разумным парнем» и высказал предположение, что он действительно намерен «предпринять действия, направленные на урегулирование конфликта на Донбассе», а также договориться на этот счет с Россией.
Ранее также сообщалось, что встреча Трампа и Зеленского может произойти в Варшаве.
nbn.ua
География: Украина
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