Трамп не сразу вспомнил, кто такой Зеленский 🔊 Воспроизвести



Президент США Дональд Трамп не смог сразу вспомнить, кто такой Владимир Зеленский. Американского лидера спросили, когда он планирует пригласить президента Украины в Белый дом, передает



«О ком вы говорите?» – спросил Трамп у журналиста, задавшего соответствующий вопрос.







Журналисту пришлось напомнить Трампу, что речь идет о президенте Украины. Только после этого глава Белого дома сориентировался и ответил, что пригласит его в скором времени в Вашингтон.



Как известно, Трамп назвал Зеленского «разумным парнем» и высказал предположение, что он действительно намерен «предпринять действия, направленные на урегулирование конфликта на Донбассе», а также договориться на этот счет с Россией.



Ранее также сообщалось, что встреча Трампа и Зеленского может произойти в Варшаве. Президент США Дональд Трамп не смог сразу вспомнить, кто такой Владимир Зеленский. Американского лидера спросили, когда он планирует пригласить президента Украины в Белый дом, передает NBN.ua «О ком вы говорите?» – спросил Трамп у журналиста, задавшего соответствующий вопрос.Журналисту пришлось напомнить Трампу, что речь идет о президенте Украины. Только после этого глава Белого дома сориентировался и ответил, что пригласит его в скором времени в Вашингтон.Как известно, Трамп назвал Зеленского «разумным парнем» и высказал предположение, что он действительно намерен «предпринять действия, направленные на урегулирование конфликта на Донбассе», а также договориться на этот счет с Россией.Ранее также сообщалось, что встреча Трампа и Зеленского может произойти в Варшаве. nbn.ua Категории: политика, в мире Ключевые слова: встреча, Трамп, Зеленский География: Украина — статья прочитана 209 раз Комментарии