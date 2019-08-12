«Новое оружие»: КНДР провела ракетные испытания под руководством Ким Чен Ына 🔊 Воспроизвести Reuters © KCNA



Перед стартом совместных американо-южнокорейских учений КНДР провела новые ракетные испытания, которыми руководил лично глава республики Ким Чен Ын. Об этом сообщило местное агентство ЦТАК. По информации южнокорейских СМИ, речь могла идти о ракетах малого радиуса действия. Испытания уже вызвали негативную реакцию ЕС: Брюссель обвинил Пхеньян в дестабилизации обстановки в регионе. При этом критики со стороны США не поступало. Ранее Трамп заявил, что запуски ракет такого типа не нарушают соглашения с Вашингтоном. По словам экспертов, американский лидер пытается сохранить наметившуюся тенденцию к диалогу, пытаясь выставить переговоры с Пхеньяном как внешнеполитический успех.



Северная Корея провела успешные испытания нового вооружения под руководством лидера республики Ким Чен Ына. Об этом сообщает



Уточняется, что накануне пусков разработчики подали рапорт о завершении работ в центральный комитет правящей Трудовой партии КНДР, после чего Ким Чен Ын лично распорядился провести испытания.



По словам северокорейского лидера, новое оружие было разработано в соответствии с местными условиями и требованиями «чучхейского метода ведения войны» и представляет собой систему, имеющую «превосходные» тактические свойства. Перед стартом совместных американо-южнокорейских учений КНДР провела новые ракетные испытания, которыми руководил лично глава республики Ким Чен Ын. Об этом сообщило местное агентство ЦТАК. По информации южнокорейских СМИ, речь могла идти о ракетах малого радиуса действия. Испытания уже вызвали негативную реакцию ЕС: Брюссель обвинил Пхеньян в дестабилизации обстановки в регионе. При этом критики со стороны США не поступало. Ранее Трамп заявил, что запуски ракет такого типа не нарушают соглашения с Вашингтоном. По словам экспертов, американский лидер пытается сохранить наметившуюся тенденцию к диалогу, пытаясь выставить переговоры с Пхеньяном как внешнеполитический успех.Северная Корея провела успешные испытания нового вооружения под руководством лидера республики Ким Чен Ына. Об этом сообщает RT со ссылкой на информагентство ЦТАК.Уточняется, что накануне пусков разработчики подали рапорт о завершении работ в центральный комитет правящей Трудовой партии КНДР, после чего Ким Чен Ын лично распорядился провести испытания.По словам северокорейского лидера, новое оружие было разработано в соответствии с местными условиями и требованиями «чучхейского метода ведения войны» и представляет собой систему, имеющую «превосходные» тактические свойства. russian.rt.com Категории: политика, технологии Ключевые слова: угроза, оружие, КНДР, ракета, испытание — статья прочитана 165 раз Комментарии