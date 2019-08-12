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Ученые признали Оззи Осборна мутантом



Ученые американской компании Knome, изучающей геном человека, определили, что британский рок-музыкант Оззи Осборн (Ozzy Osbourne) является генетическим мутантом. Об этом сообщает New York Post и ЛЕНТА со ссылкой на книгу профессора медицинского колледжа штата Индиана Билла Салливана (Bill Sullivan).

Исполнителя пригласили для исследований в 2010 году. Специалисты полагали, что рокер неслучайно сумел дожить до пожилого возраста, несмотря на регулярное чрезмерное употребление наркотических веществ и алкоголя.

По словам Салливана, ученые действительно обнаружили мутацию в генах Осборна. Специалисты полагают, что именно из-за этого музыкант имел склонность к таким вредным привычкам.

«Оззи, определенно, генетический мутант», — заметил автор книги. По его словам, в генах людей есть разные предрасположенности — любовь к сладкому, кофе или даже к определенным сексуальным и политическим предпочтениям.

«После того как столько лет мы думали, что мыслим самостоятельно и свободно, мы осознали, что большинство, если не все, в нашем поведении, происходит не по собственному желанию», — отметил Салливан.

В апреле Оззи Осборн отменил мировое турне, запланированное на 2019 год, из-за травмы и перенес все концерты на следующий год. Тогда Осборн упал у себя в доме в Лос-Анджелесе.
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lenta.ru
Категории: культура, здоровье
Ключевые слова: ученые, мутанты, Осборн
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добавлена сегодня, 12 августа, 15:00

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