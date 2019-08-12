Загрузка... Ученые признали Оззи Осборна мутантом 🔊 Воспроизвести



Ученые американской компании Knome, изучающей геном человека, определили, что британский рок-музыкант Оззи Осборн (Ozzy Osbourne) является генетическим мутантом. Об этом сообщает New York Post и



Исполнителя пригласили для исследований в 2010 году. Специалисты полагали, что рокер неслучайно сумел дожить до пожилого возраста, несмотря на регулярное чрезмерное употребление наркотических веществ и алкоголя.



По словам Салливана, ученые действительно обнаружили мутацию в генах Осборна. Специалисты полагают, что именно из-за этого музыкант имел склонность к таким вредным привычкам.



«Оззи, определенно, генетический мутант», — заметил автор книги. По его словам, в генах людей есть разные предрасположенности — любовь к сладкому, кофе или даже к определенным сексуальным и политическим предпочтениям.



«После того как столько лет мы думали, что мыслим самостоятельно и свободно, мы осознали, что большинство, если не все, в нашем поведении, происходит не по собственному желанию», — отметил Салливан.



В апреле Оззи Осборн отменил мировое турне, запланированное на 2019 год, из-за травмы и перенес все концерты на следующий год. Тогда Осборн упал у себя в доме в Лос-Анджелесе. Ученые американской компании Knome, изучающей геном человека, определили, что британский рок-музыкант Оззи Осборн (Ozzy Osbourne) является генетическим мутантом. Об этом сообщает New York Post и ЛЕНТА со ссылкой на книгу профессора медицинского колледжа штата Индиана Билла Салливана (Bill Sullivan).Исполнителя пригласили для исследований в 2010 году. Специалисты полагали, что рокер неслучайно сумел дожить до пожилого возраста, несмотря на регулярное чрезмерное употребление наркотических веществ и алкоголя.По словам Салливана, ученые действительно обнаружили мутацию в генах Осборна. Специалисты полагают, что именно из-за этого музыкант имел склонность к таким вредным привычкам.«Оззи, определенно, генетический мутант», — заметил автор книги. По его словам, в генах людей есть разные предрасположенности — любовь к сладкому, кофе или даже к определенным сексуальным и политическим предпочтениям.«После того как столько лет мы думали, что мыслим самостоятельно и свободно, мы осознали, что большинство, если не все, в нашем поведении, происходит не по собственному желанию», — отметил Салливан.В апреле Оззи Осборн отменил мировое турне, запланированное на 2019 год, из-за травмы и перенес все концерты на следующий год. Тогда Осборн упал у себя в доме в Лос-Анджелесе. Загрузка... lenta.ru Категории: культура, здоровье Ключевые слова: ученые, мутанты, Осборн — статья прочитана 94 раза Комментарии