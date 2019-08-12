Загрузка... Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках 🔊 Воспроизвести



Королева Великобритании Елизавета II разочаровалась в британских политиках и считает их «неспособными управлять». Об этом сообщает



По словам источника, которого издание характеризует, как «непогрешимого», это замечание королева сделала на закрытом мероприятии еще в 2016 году после отставки Дэвида Кэмерона. Однако с этого момента ее разочарование только возросло.



Также королеву возмутило желание депутатов парламента вовлечь ее в разрешение кризиса, вызванного Brexit. Это заявление стало одним из самых резких за все время 67-летнего правления Елизаветы II.



В июле 2019 года сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках подготовки выхода страны из Евросоюза намерен потратить на рекламную кампанию более 100 миллионов фунтов стерлингов (около 120 миллионов долларов). Королева Великобритании Елизавета II разочаровалась в британских политиках и считает их «неспособными управлять». Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на источник Sunday Times, близкий к королевской семье.По словам источника, которого издание характеризует, как «непогрешимого», это замечание королева сделала на закрытом мероприятии еще в 2016 году после отставки Дэвида Кэмерона. Однако с этого момента ее разочарование только возросло.Также королеву возмутило желание депутатов парламента вовлечь ее в разрешение кризиса, вызванного Brexit. Это заявление стало одним из самых резких за все время 67-летнего правления Елизаветы II.В июле 2019 года сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках подготовки выхода страны из Евросоюза намерен потратить на рекламную кампанию более 100 миллионов фунтов стерлингов (около 120 миллионов долларов). Загрузка... lenta.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: политики, королева, Елизавета Вторая — статья прочитана 124 раза Комментарии