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Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках
Королева Великобритании Елизавета II разочаровалась в британских политиках и считает их «неспособными управлять». Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на источник Sunday Times, близкий к королевской семье.
По словам источника, которого издание характеризует, как «непогрешимого», это замечание королева сделала на закрытом мероприятии еще в 2016 году после отставки Дэвида Кэмерона. Однако с этого момента ее разочарование только возросло.
Также королеву возмутило желание депутатов парламента вовлечь ее в разрешение кризиса, вызванного Brexit. Это заявление стало одним из самых резких за все время 67-летнего правления Елизаветы II.
В июле 2019 года сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках подготовки выхода страны из Евросоюза намерен потратить на рекламную кампанию более 100 миллионов фунтов стерлингов (около 120 миллионов долларов).
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lenta.ru
Ключевые слова: политики, королева, Елизавета Вторая
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