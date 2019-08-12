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Более трети литовцев не могут себе позволить отпуск вне дома



По сравнению с другими балтийскими республиками Литва показала худший результат, сообщает Sputnik Литва. В Литве более 40 процентов жителей не могли себе позволить провести одну неделю ежегодного отпуска вне дома в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные статистического агентства Eurostat.

Балтийская республика занимает девятое место в списке стран ЕС, жители которых не могут отправиться в путешествие в свой отпуск.

В Латвии ситуация чуть лучше – 32,8 процентов жителей республики проводят свой отпуск дома. В Эстонии этот показатель меньше, чем в среднем по ЕС – 26,9 процента.

Антилидером рейтинга стала Румыния с показателем в 58,9 процента. На втором месте оказалась Хорватия (51,3 процента), а на третьем – Греция (51).
Менее всего эта ситуация характерна для жителей Швеции (девять процентов), Люксембурга (10,9) и Дании (12,2).

По оценкам Eurostat, более 28 процентов населения Евросоюза в возрасте 16 лет и старше не могли позволить себе провести неделю ежегодного отпуска вдали от дома.

Ранее эксперты Swedbank сообщили, что отдых за границей для литовцев оказался гораздо дешевле, чем в балтийской республике. Из 170 респондентов 57 предпочли поехать на заграничные курорты, поскольку они дешевле, чем курорты в Литве, даже с учетом перелета. Еще 22 процента сказали, что не чувствуют особой разницы между родиной и заграницей, поскольку тратят примерно одни и те же суммы.

Также сторонники отдыха за рубежом отметили, что в жарких странах больше гарантия провести отпуск с хорошей погодой и получить более яркие впечатления.
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lt.sputniknews.ru
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: исследование, Евростат, отпуск
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добавлена сегодня, 12 августа, 09:30

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