Сотрудник МИД Литвы задержан за вождение в нетрезвом виде 🔊 Воспроизвести



В Игналинском районе Литвы полицейские задержали водителя автомобиля Subaru Forester за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает



Нарушителем оказался сотрудник Министерства иностранных дел республики 1970-го года рождения.



В его крови было найдено 1,89 промилле алкоголя.



Мужчину допросили. Начато досудебное следствие.



Ранее Sputnik Литва писал, что в Рокишкисе нетрезвый водитель сбил малолетнюю дочь литовского депутата Робертаса Шаркницкаса, когда она переходила дорогу. Ребенок находится в коме.



В Литве предусмотрена уголовная ответственность, если степень опьянения водителя составляет более 1,5 промилле. Нарушителям может грозить наказание в виде штрафа, ареста или до года лишения свободы. В Игналинском районе Литвы полицейские задержали водителя автомобиля Subaru Forester за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции республики.Нарушителем оказался сотрудник Министерства иностранных дел республики 1970-го года рождения.В его крови было найдено 1,89 промилле алкоголя.Мужчину допросили. Начато досудебное следствие.Ранее Sputnik Литва писал, что в Рокишкисе нетрезвый водитель сбил малолетнюю дочь литовского депутата Робертаса Шаркницкаса, когда она переходила дорогу. Ребенок находится в коме.В Литве предусмотрена уголовная ответственность, если степень опьянения водителя составляет более 1,5 промилле. Нарушителям может грозить наказание в виде штрафа, ареста или до года лишения свободы. lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал Ключевые слова: алкоголь, МИД, вождение, сотрудник География: Литва — статья прочитана 199 раз Комментарии