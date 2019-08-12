Главная >> Новости >> чп и криминал >> Сотрудник МИД Литвы задержан за вождение в нетрезвом виде

Сотрудник МИД Литвы задержан за вождение в нетрезвом виде



В Игналинском районе Литвы полицейские задержали водителя автомобиля Subaru Forester за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции республики.

Нарушителем оказался сотрудник Министерства иностранных дел республики 1970-го года рождения.

В его крови было найдено 1,89 промилле алкоголя.

Мужчину допросили. Начато досудебное следствие.

Ранее Sputnik Литва писал, что в Рокишкисе нетрезвый водитель сбил малолетнюю дочь литовского депутата Робертаса Шаркницкаса, когда она переходила дорогу. Ребенок находится в коме.

В Литве предусмотрена уголовная ответственность, если степень опьянения водителя составляет более 1,5 промилле. Нарушителям может грозить наказание в виде штрафа, ареста или до года лишения свободы.
lt.sputniknews.ru
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: алкоголь, МИД, вождение, сотрудник
География: Литва
статья прочитана 199 раз
добавлена сегодня, 12 августа, 08:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка