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Сотрудник МИД Литвы задержан за вождение в нетрезвом виде
В Игналинском районе Литвы полицейские задержали водителя автомобиля Subaru Forester за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции республики.
Нарушителем оказался сотрудник Министерства иностранных дел республики 1970-го года рождения.
В его крови было найдено 1,89 промилле алкоголя.
Мужчину допросили. Начато досудебное следствие.
Ранее Sputnik Литва писал, что в Рокишкисе нетрезвый водитель сбил малолетнюю дочь литовского депутата Робертаса Шаркницкаса, когда она переходила дорогу. Ребенок находится в коме.
В Литве предусмотрена уголовная ответственность, если степень опьянения водителя составляет более 1,5 промилле. Нарушителям может грозить наказание в виде штрафа, ареста или до года лишения свободы.
lt.sputniknews.ru
Категории: чп и криминал
География: Литва
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