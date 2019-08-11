На Международном театральном фестивале SANKRYŽA в Друскининкай - «Гимн любви»! 🔊 Воспроизвести







На проходящем в эти дни в Друскининкай V Международном театральном фестивале SANKRYŽA прозвучал «Гимн любви»!



9 августа со сцены санатория Grand Spa Lietuva прозвучал «Гимн любви»! Уникальное сочетание вокальных данных и высокого драматического мастерства актрисы Ирины Евдокимовой (театр «Арт-Гнездо», Москва) в очередной раз заворожили и потрясли публику. Зал был полон, а крики «браво» и бурные аплодисменты долго не смолкали!



Этот спектакль был посвящён памяти великого режиссера, близкого друга Ирины Евдокимовой и Алексея Злобина - Петра Наумовича Фоменко.



9 августа со сцены санатория Grand Spa Lietuva прозвучал «Гимн любви»! Уникальное сочетание вокальных данных и высокого драматического мастерства актрисы Ирины Евдокимовой (театр «Арт-Гнездо», Москва) в очередной раз заворожили и потрясли публику. Зал был полон, а крики «браво» и бурные аплодисменты долго не смолкали!Этот спектакль был посвящён памяти великого режиссера, близкого друга Ирины Евдокимовой и Алексея Злобина - Петра Наумовича Фоменко.



Фоторепортаж Арона Соскина, «Обзор»



Очень надеемся, что литовский зритель ещё не один раз встретится с этим прекрасным театром (режиссёр Алексей Злобин). Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, SANKRYŽA, «Гимн любви» — статья прочитана 119 раз Комментарии