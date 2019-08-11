На Международном театральном фестивале SANKRYŽA в Друскининкай - «Гимн любви»!

На проходящем в эти дни в Друскининкай V Международном театральном фестивале SANKRYŽA прозвучал «Гимн любви»!
9 августа со сцены санатория Grand Spa Lietuva прозвучал «Гимн любви»! Уникальное сочетание вокальных данных и высокого драматического мастерства актрисы Ирины Евдокимовой (театр «Арт-Гнездо», Москва) в очередной раз заворожили и потрясли публику. Зал был полон, а крики «браво» и бурные аплодисменты долго не смолкали!
Этот спектакль был посвящён памяти великого режиссера, близкого друга Ирины Евдокимовой и Алексея Злобина - Петра Наумовича Фоменко.
Очень надеемся, что литовский зритель ещё не один раз встретится с этим прекрасным театром (режиссёр Алексей Злобин).
Фоторепортаж Арона Соскина, «Обзор»
Фоторепортаж Арона Соскина, «Обзор»
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, SANKRYŽA, «Гимн любви»