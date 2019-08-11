На визит патриарха Кирилла в Ростов собирают 11 млн рублей 🔊 Воспроизвести Фото: on-woman.com



Российский религиозный и общественный деятель, богослов и философ Андрей Кураев сообщил в своем живом журнале, что на визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Ростов с городских приходов собирают ни много, ни мало 11 млн рублей.



По его словам, эту информацию он получил по почте, но от кого, не сообщил. Об этом сообщает



Ранее /=РО=/ рассказывал, что Патриарх Кирилл посетит Ростов 27 октября. Он освятит ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы.



— Митрополит Меркурий заверил духовенство, что денежные сборы будут небольшие. Так как Патриарха приглашает губернатор, то расходы администрация области берет на себя. Но… Вместе со Святейшим едут сопровождающие, вот на них мы и должны немного собрать «кто сколько сможет», — написал он. Российский религиозный и общественный деятель, богослов и философ Андрей Кураев сообщил в своем живом журнале, что на визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Ростов с городских приходов собирают ни много, ни мало 11 млн рублей.По его словам, эту информацию он получил по почте, но от кого, не сообщил. Об этом сообщает Рамблер Ранее /=РО=/ рассказывал, что Патриарх Кирилл посетит Ростов 27 октября. Он освятит ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы.— Митрополит Меркурий заверил духовенство, что денежные сборы будут небольшие. Так как Патриарха приглашает губернатор, то расходы администрация области берет на себя. Но… Вместе со Святейшим едут сопровождающие, вот на них мы и должны немного собрать «кто сколько сможет», — написал он. Сообщается, что Патриарха сопровождают почти 60 человек. И нужно сдать не кто сколько сможет, а фиксированную сумму: она установлена в размере двух епархиальных взносов. Так что у некоторых городских приходов оказалось от 300 до 500 тыс. рублей за август.



На ежегодной большой пресс-конференции губернатора Ростовской области Василий Голубев сообщил, что реставрация кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы завершится в августе этого года.



Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, который находится на Соборной площади возле Центрального рынка, был построен в донской столице в период с 1854 по 1860 год по типовому проекту архитектора Константина Тона. Внешне он похож на другие храмы, построенные по его проектам. Например, на храм Христа Спасителя в Москве. news.rambler.ru Категории: в России Ключевые слова: религия, патриарх, визит, Ростов, Кураев — статья прочитана 143 раза Комментарии