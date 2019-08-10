В Литве прошла акция в поддержку российских протестов 🔊 Воспроизвести Фото: ru.delfi.lt



В столице Литвы поддержать российскую оппозицию в борьбе за честные выборы пришли не только российские граждане, но литовские, и белорусские. Акции протеста сегодня проходят в России, люди требуют от власти допустить независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу и остановить политические репрессии. Об этом сообщает



Пикет в Вильнюсе призван выразить солидарность с протестующими. Люди, собравшиеся на Кафедральной площади, держали в руках плакаты "Свободу российским политзаключённым", "В России нет выборов", Stop Putin’s agression. Одной из участниц пикета стала аффилированный профессор Вильнюсского университета Элеонора Лассан. Ее научная специализация - политическая лингвистика. В столице Литвы поддержать российскую оппозицию в борьбе за честные выборы пришли не только российские граждане, но литовские, и белорусские. Акции протеста сегодня проходят в России, люди требуют от власти допустить независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу и остановить политические репрессии. Об этом сообщает ru.delfi.lt Пикет в Вильнюсе призван выразить солидарность с протестующими. Люди, собравшиеся на Кафедральной площади, держали в руках плакаты "Свободу российским политзаключённым", "В России нет выборов", Stop Putin’s agression. Одной из участниц пикета стала аффилированный профессор Вильнюсского университета Элеонора Лассан. Ее научная специализация - политическая лингвистика. По мнению ученой, в современной России налицо явления, которые были присущи СССР: "Безусловно, мечтают о Сталине. Вы же сами знаете, что идёт его реабилитация. Я думаю, это оттого, что они не знают другого. Путин достал всех, но, не зная как бывает иначе, они мечтают о Сталине".



Особе внимание привлёк парень с татуировками и чёрным флагом. В лучших традициях анархистских протестов он зажег фаер. В родной Беларуси Вячеслав Косинеров, по его словам, был дважды судим по политическим статьям. В Литве он осуществляет проект в поддержку белорусских политзаключённых, а на этот пикет пришёл поддержать россиян. "Мы солидаризируемся с Россией, потому что невозможно проходить мимо. Массовые избиения, задерживаются тысячи. Объявлена охота на ведьм", - говорит Вячеслав.



Ирина Калмыкова из Русского Европейского Движения считает, что снятие оппозиционных кандидатов на российских выборах - важный знак. "Раньше создавали хотя бы иллюзию легитимности, при помощи вбросов, каруселей, махинаций. А теперь даже этого не делают, действуют через открытые репрессии, уже никого не стесняются. Раньше хотя бы для Запада что-то изображали, но теперь Путину даже этого не надо. Он понимает, что его рейтинг снижается, и репрессии - единственный способ удержать власть", - считает Ирина Калмыкова.



Сегодня в Москве на проспекте академика Сахарова проходит акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстраций 27 июля и 3 августа. Митинг "Вернем себе право на выборы" был согласован с городскими властями, организаторы ожидают, что в нем примут участие около 100 тысяч человек. ru.delfi.It Категории: общество Ключевые слова: протест, Путин, акция, поддержка — статья прочитана 216 раз Комментарии