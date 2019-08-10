В Друскининкай стартовал 5-й Международный театральный фестиваль Перекресток Sankryža 🔊 Воспроизвести







8 августа в литовском городе-курорте Друскининкай открылся 5-ый Международный театральный фестиваль "Перекресток" (Sankryža).



Несмотря на то, что весь день лил дождь, в 20 часов, как заколдованное, небо прояснилось, появилось солнышко, всё резко высохло, на площади собралось большое количество людей и праздник начался.



На сцене появилась очаровательная Марина Скляр из Белоруссии, лауреат конкурса имени Анны Герман, которая прекрасно пела и вела программу.



Со сцены прозвучали приветственные слова директора Международного театрального фестиваля Марии Тананы и заместителя мэра Друскининкайского самоуправления Линаса Урманавичюса, который отметил, что очень радостно, когда в Друскининкай собираются люди со всего мира, которые могут прекрасно отдохнуть, подлечиться и получить море положительных эмоций. Несмотря на то, что весь день лил дождь, в 20 часов, как заколдованное, небо прояснилось, появилось солнышко, всё резко высохло, на площади собралось большое количество людей и праздник начался.На сцене появилась очаровательная Марина Скляр из Белоруссии, лауреат конкурса имени Анны Герман, которая прекрасно пела и вела программу.Со сцены прозвучали приветственные слова директора Международного театрального фестиваля Марии Тананы и заместителя мэра Друскининкайского самоуправления Линаса Урманавичюса, который отметил, что очень радостно, когда в Друскининкай собираются люди со всего мира, которые могут прекрасно отдохнуть, подлечиться и получить море положительных эмоций.











Присутствующим также было представлено международные жюри фестиваля, в состав которого вошли Андрей Москвин (Польша)- театровед, профессор Варшавского университета, Георг Догс (Австрия)- театровед и журналист, Александр Козак (Белоруссия) - руководитель международного фестиваля "Белая вежа" (Брест), Раса Василяускайте (Литва) - профессор вильнюсской академии театра и кино, председатель жюри - Владaс Багдонас (Литва), мировая звезда театра и кино.



В завершение праздничного вечера был показан авторский спектакль Аркадия Готесмана (Литва) "История божьего человека".



Впереди еще 10 радостный дней, 14 различных спектаклей могут увидеть счастливые зрители города Друскининкай.



Не пропустите!



Билеты продаются в Bilietai.lt, а также в санаториях Беларусь, Egle, Grand Spa Lietuva, в инфо-центре в Друскининкай.



Фоторепортаж Арона Соскина, «Обзор»



Большом сюрпризом для всех присутствующих был прекрасный концерт, организованный участниками фестиваля. Прозвучали песни из спектаклей в исполнении Всеволода Чубенко, Ирины Евдокимовой, Семена Стругачева и любимца публики Владаса Багдонаса с новой песней "Красавица и чудовище".Присутствующим также было представлено международные жюри фестиваля, в состав которого вошли Андрей Москвин (Польша)- театровед, профессор Варшавского университета, Георг Догс (Австрия)- театровед и журналист, Александр Козак (Белоруссия) - руководитель международного фестиваля "Белая вежа" (Брест), Раса Василяускайте (Литва) - профессор вильнюсской академии театра и кино, председатель жюри - Владaс Багдонас (Литва), мировая звезда театра и кино.В завершение праздничного вечера был показан авторский спектакль Аркадия Готесмана (Литва) "История божьего человека".Впереди еще 10 радостный дней, 14 различных спектаклей могут увидеть счастливые зрители города Друскининкай.Не пропустите!Билеты продаются в Bilietai.lt, а также в санаториях Беларусь, Egle, Grand Spa Lietuva, в инфо-центре в Друскининкай. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: "Перекрёсток", фестиваль — статья прочитана 61 раз Комментарии