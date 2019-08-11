Verdens Gang Норвегия : Россия — по-прежнему иной мир 🔊 Воспроизвести Фото: vsepodrobnosti.ru



Норвежское издание публикует статью с традиционной критикой в адрес России, посвященной вопросу о либеральных ценностях. Но комментаторы как один выражают поддержку внешней политике Кремля и неожиданно призывают норвежское руководство посмотреть внимательнее на восточного соседа. «Слава богу, что есть такие люди как Путин, Ле Пен, Сальвини и Орбан. С такими лидерами Европа еще постоит». Об этом сообщает Inosmi.ru.



Уле Кристиан Стрём (Ole Kristian Strøm)



Президент Владимир Путин считает, что либеральная идея устарела и противоречит «традиционным ценностям» большинства людей во всем мире.



Еще российский правитель считает, что с принятием гомосексуализма Запад перебарщивает. Об этом сообщает Inosmi.ru.Президент Владимир Путин считает, что либеральная идея устарела и противоречит «традиционным ценностям» большинства людей во всем мире.Еще российский правитель считает, что с принятием гомосексуализма Запад перебарщивает. На Западе такого рода заявления давно кажутся вызывающими, однако дома в России никто и глазом не повел.



Свое искреннее мнение о либерализме — что как идеология он мертв — Путин высказал в газете «Файненшнл таймс» (Financial Times) перед встречей «Большой двадцатки» в Токио. Российский лидер заявил, что неприятие иммиграции и мультикультурализма по всему миру лишь усиливается и раскритиковал канцлера Германии Ангелы Меркель за решение распахнуть двери перед сирийскими беженцами.



Таким образом, Путин встал в один ряд с другими популистами и националистами, которые пришли к власти, бросив вызов истеблишменту. В США это Дональд Трамп, в Венгрии — Виктор Орбан, в Италии — Маттео Сальвини.



Благодаря этим ценностям Путину сохраняет популярность — особенно в последние годы, на фоне ссоры с Украиной, переросшей в войну. В России это особенно и не обсуждается. Даже путинские противники — будь то крайне левые или крайне правые — к геям и иммигрантам относятся примерно так же.



Владимир Путин не считает, что в России процветает гомофобия, но мы все отлично знаем, насколько опасно там бывает демонстрировать чувства к представителям своего пола — особенно мужчинам. В мусульманской Чечне не прекращаются гонения на геев, там их пытают и убивают, и Москва не в силах этого остановить.



«Либералы больше не могут диктовать миру свою волю, как они делали все последние десятилетия», — заявил Путин в интервью «Файненшл таймс». Он заметил, что мигранты «безнаказанно убивают, грабят и насилуют, потому что их права как мигрантов защищены».



Почему он заговорил об этом сейчас? Возможно, он хотел досказать, что либерализм русских не прельщает и что нет смысла его насаждать.



Нет никаких сомнений: Путин по-своему прав. Большинство россиян действительно скептически относятся и к феминизму, и к мультикультурализму. Они настороженно смотрят на открытый мир и в целом одобряют жесткую внешнеполитическую линию Кремля — по крайней мере пока.



Даже российская интеллигенция и та нередко высмеивает культурные табу Запада. Над Путиным смеяться не принято. Шутки же о сексуальных меньшинствах или феминизме, наоборот, идут на ура.



Россия еще не видела ни женщины-президента, ни женщины-премьера, ни даже министра иностранных дел или обороны — и ничто не сулит, что в ближайшее время положение изменится. Не требуют этого и простые граждане — ни женщины, ни мужчины. Традиционные гендерные роли по-прежнему сильны.



Похоже, сказывается тяга народа к «сильной руке» — в российской истории она проявлялась не раз. Людей вполне устраивают хоть сколько-нибудь демократические выборы, в каком-то смысле они даже ратуют за свободную прессу, но на демонстрации протеста их толкают вопросы совсем иные — например, ненавистная пенсионная реформа, которая заставит всех работать намного дольше, чем сейчас. Переполненные мусорные свалки — еще один конкретный вопрос, который вынудил русских действовать.



Почти 30 лет назад Петер Нурманн Воге (Peter Normann Waage) опубликовал свою легендарную книгу «Россия — иной мир». Когда мы слышим заявления Путина о либеральных ценностях и видим, как его поддерживает большинство россиян, можно смело сказать: Россия — по-прежнему иной мир.



Комментарии читателей:



Willy Hansen



Европейцы все никак не возьмут в толк, отчего это крупнейшая страна мира никак не примет либерализма — и это после всех усилий Запада убедить россиян принять его господство. Русские — гордый народ с богатой и самобытной культурой, у них особый менталитет. Они берегут свою культуру и не хотят тотальной американизации общества. Они давно поняли всю непривлекательность западного образа жизни… Это все ложное и губительное. Голливудский имидж Соединенных Штатов блекнет все сильнее… Его блеск оказался фальшивый. У русских крепкая самооценка, и стоит она на истинных ценностях… а не на кнопках и глянцевых картинках. Вот бы нам в Норвегии побольше такого национализма.



Gunnar Evensen (в ответ Вилли Хансену)



Пробовали мы этот национализм в 40-х, но попробовав, поняли, что это не для нас. Так что тут ошибаешься.



Sasa Mahacek



Путин вообще-то прав. У нас перед глазами куча примеров, как мигранты совершают преступления и получают чисто символические наказания, а то и вовсе остаются безнаказанными. Даже отказ в убежище и депортация никак не действует. Слава богу, что есть такие люди как Путин, Ле Пен, Сальвини и Орбан. С такими лидерами Европа еще постоит. А всей этой либеральной и мигрантолюбивой банды во главе с Меркель (кумир Эрны Сульберг), ее любезным дружком Макроном и клоунами из Европарламента по-хорошему и быть не должно.



Peter Dybvad



Жаль, что «Верденс ганг» вырвала из интервью с «Файнешнл Таймс» крошечный фрагмент и заострила на нем все внимание. А ведь длилось оно аж полтора часа! Можете с Путиным соглашаться или нет, но посмотреть целиком было интересно. Я вот посмотрел и могу сказать, что там не только про либеральные ценности и гомосексуализм.



Два серьезных журналиста, уважаемая западная газета, никакой редакционной правки — хороший разговор и интересные мысли. Говорили про «Большую двадцатку, ядерное оружие, политику безопасности, США, Китай, отношения между сверхдержавами, и так далее.



А в «Верденс ганг», выходит, услышали лишь про гомосексуализм и либерализм? Красноречивый пример, что сейчас больше всего волнует норвежские СМИ.



Anders Haver



«Верденс ганг» — это рупор США, и поэтому в России все плохо. Раз уж талдычите про пенсионную реформу, то уж рассказали бы, во сколько в России выходят на пенсию сейчас. И сравнили бы с Норвегией, где пенсионный возраст гораздо выше. Норвежские газеты «А-прессен» (ныне «А-медиа», вторая по величине медиакомпания Норвегии, прим. перев.) — лакеи США, нет им веры.



Helge Olav Erik Tollef Christophersen



Что касается геев, то тут Путин и близко не экстремист — в отличие, например, от исламского мира и Африки. В России гомосексуалистов не преследуют, но публичные парады не проводятся, а пропаганда гомосексуализма запрещена — особенно детям и молодежи. И это блестящий ход Путина. Второй его блестящий ход — разрешить родителям «воспитывать» своих детей. Отшлепать можно, но бить — ни в коем случае. Идеальное решение. Норвегия в этих вопросах съехала с магистрали. Путин — выдающийся посредник, пусть уже Норвегия поскорее это поймет. Россия — наш важный сосед, и ее гениального лидера уважает даже президент США. Inosmi.ru Категории: в мире Ключевые слова: Россия, Кремль, Норвегия, ценности, критика, похвала — статья прочитана 93 раза Комментарии