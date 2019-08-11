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Российский город получит 666 миллионов на ремонт дорог
Власти Тольятти получат 666 миллионов рублей на капитальный ремонт старых дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал CityTraffic.
Вместе с тем на строительство новых дорог будет выделено 47,6 миллиона рублей, на ремонт дорог во дворах — 286 миллионов.
Всего в текущем году муниципалитеты получат на дорожную деятельность 4,8 миллиарда рублей. 1,7 миллиарда из этой суммы поступили из федерального бюджета в рамках нацпроекта.
Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.
Lenta.ru
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