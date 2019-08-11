Счастливые люди никому не интересны 🔊 Воспроизвести Фото: m.yandex.com



Статья психолога Елены Пастернак о чужом мнении, которое так мешает нам жить.



Во-первых, счастливого человека невозможно вывести из себя. Они работают над личной свободой и умеют не стесняться себя. Им говорят: "у тебя жопа толстая, с такой жопой нельзя по улицам ходить, а еще брюки не модные и такие губы в этом сезоне не носят". А они спокойно ходят со своей толстой жопой в немодных штанах и еще этой самой жопой виляют, потому что знают, что 99% людей не волнует размер чужих задниц, а те кого волнует, страдают не из за размера чужих задниц, цвета чужих помад и немодных штанов, не потому что задницы, помады и штаны ужасные, а потому что они любят страдать.Об этом сообщает Они работают над личной свободой и умеют не стесняться себя. Им говорят: "у тебя жопа толстая, с такой жопой нельзя по улицам ходить, а еще брюки не модные и такие губы в этом сезоне не носят". А они спокойно ходят со своей толстой жопой в немодных штанах и еще этой самой жопой виляют, потому что знают, что 99% людей не волнует размер чужих задниц, а те кого волнует, страдают не из за размера чужих задниц, цвета чужих помад и немодных штанов, не потому что задницы, помады и штаны ужасные, а потому что они любят страдать.Об этом сообщает econet.ru Чужое мнение, которое мешает нам жить



Во-вторых, счастливые люди никому ничего не запрещают. Хотят окружающие есть сливочное масло - они пожелают приятного аппетита. Хотят подружки не приучать ребенка к горшку с рождения - да, пожалуйста, лишь бы рос здоровеньким родителям на радость. Хочет соседская девчонка выстричь виски и выкрасить волосы во всю цветовую палитру - непонятно, но интересно. Им не хочется запретить геев, феминисток, фильмы, музыку, книги и дом2 потому, что они не мешают им жить. Они знают , что всегда есть комфортный путь: не читать, не смотреть, не спорить, не доказывать. Не травмировать свою психику, не тратить время на тех, кто с ними не на одной волне. Все в своей жизни можно выключить. А если не выключить, то переключить.



В третьих, счастливые люди никогда ничего не ждут. Они не верят, что завтра будет лучше, чем сегодня, если они ничего для этого не сделают. Счастливые люди трезво оценивают ситуацию и понимают на что они могут повлиять, а на что нет. На летнее отключение воды, например, не повлиять не могут, но могут уехать в деревню на этот период, поставить в ванной бойлер, или завести симпатичного друга с бойлером.



В четвертых, счастливые люди всегда дружат с умными и красивыми людьми. Потому что в их окружении все люди такие. Им не нужны страшные подружки, чтобы казаться красивее, им не нужны глупые друзья, чтобы над ними смеяться. Они смеются только над собой, потому что знают, что смех избавляет от комплексов и делает страхи маленькими-маленькими и силы придает большие.



В пятых, счастливым людям не надо замуж в 27 лет, потому что все замужем, а они нет. И карьеру до 30 лет, как у сына лучшей маминой подруги не надо. А надо по - любви, а надо заниматься тем, от чего на кончиках пальцах электричество, а надо искать решение тех задач от которых мурашки по коже и делать то, что они для себя решили, а не то, что им сказали.



В шестых, счастливому человеку мало надо. Они смирились с тем, что работают бухгалтером в ООО "Севзапмебель", а не звездой кино в Голливуде, не певицей, не миллионером, не художником и не моделью. Они и выбирают себе курсы театрального мастерства или преподавателя по вокалу, учатся рисовать, или прыгать с трамплина. Они преодолевают страх и выходят на сцену читать свои миниатюры, поют в караоке, рисуют, катаются на коньках просто потому, что любят музыку, живопись, спорт и театр и хотят это делать хорошо. Econet.ru Категории: общество Ключевые слова: психология, счастье — статья прочитана 134 раза Комментарии