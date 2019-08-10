Появился первый в мире «умный» бар 🔊 Воспроизвести Фото: fadoirishpub.com



Британская компания DataSparQ представила технологию A.I. Bar, который помогает сотрудникам общественных заведений обслуживать клиентов, формируя виртуальную очередь. В первую очередь это упростит работу загруженных заведений, где многие посетители пытаются сделать заказ без очереди.Об этом сообщает



«Неопределенность времени ожидания наряду с влезающими в очередь негативно отражается на поведении потребителей в барах. A.I. Bar же обеспечит систему ‘первым пришел — первым обслужен’, что упростит жизнь и посетителям и работникам заведения», — рассказал представитель DataSparQ Джон Уайли. Британская компания DataSparQ представила технологию A.I. Bar, который помогает сотрудникам общественных заведений обслуживать клиентов, формируя виртуальную очередь. В первую очередь это упростит работу загруженных заведений, где многие посетители пытаются сделать заказ без очереди.Об этом сообщает Gadgetpark.ru «Неопределенность времени ожидания наряду с влезающими в очередь негативно отражается на поведении потребителей в барах. A.I. Bar же обеспечит систему ‘первым пришел — первым обслужен’, что упростит жизнь и посетителям и работникам заведения», — рассказал представитель DataSparQ Джон Уайли. Система работает следующим образом: камера сканирует людей, когда они приходят в бар, и присваивает клиентам номер в очереди. Его можно проверить на большом экране возле барной стойки, чтобы понять, сколько времени придется ждать обслуживания. Сотрудники заведения смогут следить за очередью на своем планшете. Также нейросеть определяет возраст покупателей, и, если посетитель младше 25 лет, ему предложат показать удостоверение личности.



A.I. Bar уже протестировали в одном из лондонских баров, сотрудники которого отметили отсутствие толкучки и постоянных жалоб среди клиентов. «Постоянные клиенты все еще жалуются на цену пива, но теперь они не могут ругаться о том, кто следующий в очереди», — отметил бармен Лука Ковижанич.



DataSparQ предоставляет свою технологию по подписной модели за £199 в месяц (около 15 тысяч рублей). Записанные камерой «умного» бармена данные удаляются каждые 24 часа. gadgetpark.ru Категории: в мире, технологии Ключевые слова: бар, Британия — статья прочитана 65 раз Комментарии