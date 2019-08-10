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Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян

Фото: lenta.ru


Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. В июне на саммите ЕС в Брюсселе было одобрено заявление о том, что Евросоюз готов рассмотреть вопрос о непризнании выданных жителям Донбасса российских паспортов. При этом в МВД России РИА Новости заявили, что "состав сведений, вносимых в заграничные паспорта, не включает в себя сведения о ранее имевшемся иностранном гражданстве либо о месте проживания гражданина за пределами территории России".
"В заключениях июньского евросаммита была выражена крайняя обеспокоенность в связи с принятием указа, который был сочтен противоречащим духу и целям Минских соглашений. Евросовет (саммит) также пришел к выводу, что он готов рассмотреть дальнейшие варианты, включая непризнание этих российских паспортов", — напомнил позицию ЕС источник.

По его словам, в этом контексте службы Еврокомиссии совместно с дипломатической службой ЕС и "в тесной координации с представительствами ЕС в Москве и Киеве работают над общим руководством для государств-членов и их консульств по идентификации, а также возможному непризнанию этих паспортов, что является компетенцией государств-членов".

Работа также ведется над выработкой инструкций, "как обрабатывать визовые заявления, поданные в России и на Украине жителями Донбасса, которые приобрели паспорта в результате этого указа", добавил источник.
РИА Новости
Категории: в мире
Ключевые слова: консульство, Европа, донбасс
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добавлена сегодня, 10 августа, 17:40

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