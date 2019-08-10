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Трамп ушел в отпуск
Президент США Дональд Трамп в пятницу покинул Вашингтон и отправился в отпуск, который он планирует провести в своем гольф-клубе Бедминстер в штате Нью-Джерси, сообщают РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
Как следует из официальной программы главы государства на пятницу, сначала Трамп посетит два мероприятия в штате Нью-Йорк, где выступит перед сторонниками в рамках сбора средств на свою кампанию по переизбранию в 2020 году. К вечеру он планирует прибыть в резиденцию в Нью-Джерси.
Официально Белый дом не сообщал об отпуске главы государства, но, по информации американских СМИ, каникулы президента продлятся 10 дней. Однако, как пишет Associated Press, в это время у него будет запланировано несколько официальных мероприятий и поездок.
Согласно подсчетам ресурса trumpgolfcount.com, это будет 146-й раз, когда Трамп сыграет в гольф с момента вступления в должность.
В свою очередь издание Forbes подсчитало, что даже по числу известных общественности игр в гольф Трамп опережает своего предшественника Барака Обаму, которого он ранее критиковал за увлечение этой игрой (за аналогичный период времени).
Август - традиционное время для политического затишья в США. Так, с 4 августа на месяц ушли на каникулы обе палаты конгресса.
РИА Новости
Категории: в мире
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