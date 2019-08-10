Мужчина вслепую выиграл десятки тысяч долларов 🔊 Воспроизвести dvinatoday.ru



Житель американского города Литлтон, штат Северная Каролина, закрыл глаза при выборе комбинации чисел на лотерейном билете и сорвал крупный куш. Об этом сообщает



Стэнли Мэнли (Stanley Manley) утверждает, что внутреннее чутье побудило его приобрести лотерейный билет Cash 5. «Накануне вечером я сказал жене, что у меня хорошее предчувствие, — вспоминает мужчина. — Я уверял ее, что куплю выигрышный билет».



Любитель азартных игр объяснил, что раньше использовал в лотерее свои счастливые числа, однако на этот раз решил испробовать новую тактику. «Я закрыл глаза и доверился интуиции, — рассказывает Мэнли. — Я опустил карандаш и вслепую обвел на билете несколько чисел».



Спустя пару дней удачливый американец проверил результаты розыгрыша и узнал, что выиграл 160,6 тысячи долларов (10,5 миллиона рублей). Победитель не уточнил, на что планирует потратить денежный приз.



В марте сообщалось, что американка Дебора Браун приобрела 30 лотерейных билетов в один день, и все они оказались счастливыми. Она рассказала, что в день покупки билетов ей всюду попадалось сочетание чисел 1-0-3-1. Женщина доверилась интуиции, вписала их в купленные билеты и не прогадала. Житель американского города Литлтон, штат Северная Каролина, закрыл глаза при выборе комбинации чисел на лотерейном билете и сорвал крупный куш. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на UPI.Стэнли Мэнли (Stanley Manley) утверждает, что внутреннее чутье побудило его приобрести лотерейный билет Cash 5. «Накануне вечером я сказал жене, что у меня хорошее предчувствие, — вспоминает мужчина. — Я уверял ее, что куплю выигрышный билет».Любитель азартных игр объяснил, что раньше использовал в лотерее свои счастливые числа, однако на этот раз решил испробовать новую тактику. «Я закрыл глаза и доверился интуиции, — рассказывает Мэнли. — Я опустил карандаш и вслепую обвел на билете несколько чисел».Спустя пару дней удачливый американец проверил результаты розыгрыша и узнал, что выиграл 160,6 тысячи долларов (10,5 миллиона рублей). Победитель не уточнил, на что планирует потратить денежный приз.В марте сообщалось, что американка Дебора Браун приобрела 30 лотерейных билетов в один день, и все они оказались счастливыми. Она рассказала, что в день покупки билетов ей всюду попадалось сочетание чисел 1-0-3-1. Женщина доверилась интуиции, вписала их в купленные билеты и не прогадала. Lenta.ru Категории: в мире Ключевые слова: Лотерея, выигрыш — статья прочитана 114 раз Комментарии