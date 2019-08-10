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Ученые создали водку с ингредиентами из Чернобыля 

Фото: pixellife.ru


Группа ученых выпустила первый продукт с ингредиентами из зоны отчуждения — водку. Джим Смит и его команда из Университета Портсмута в Англии работали в течение нескольких лет, чтобы выпустить первую бутылку водки Atomik.Об этом сообщает Рамблер.

Главная причина, по которой они решили реализовать необычный напиток, — поднятие экономики Украины после аварии, произошедшей в 1986 году. Профессор Смит рассказал о составе:

Она не более радиоактивна, чем любая другая водка. Каждый химик скажет вам, что когда вы что-то очищаете, то примеси все равно остаются. Так, мы взяли пшеницу, которая была слегка загрязнена, и воду в районе Чернобыля — и очистили их. Мы спросили наших друзей из Университета Саутгемптона, у которых есть великолепная радиоаналитическая лаборатория, могут ли они обнаружить в водке радиоактивность. Они не нашли ничего — радиация была ниже пределов обнаружения.
Исследователи решили вывести на рынок именно водку, потому что продукт проходит все стадии очищения и не является радиоактивным. Таким образом, команда надеется, что средства от продажи водки помогут жителями зоны отчуждения наладить свою экономическую обстановку. По вкусу водка слегка отличается от обычной: в ней чувствуется больший привкус зерна. Но, как утверждается, ее можно спокойно добавлять в разные коктейли, например, мешать с шампанским или мартини.

На данный момент выпущена только одна бутылка, но до конца года ученые надеются реализовать еще минимум 500, продавая ее туристам, число которых в Чернобыле стремительно увеличивается.
news.rambler.ru
Категории: в мире
Ключевые слова: Чернобыль, водка
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добавлена сегодня, 10 августа, 15:40

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