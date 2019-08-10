Ученые создали водку с ингредиентами из Чернобыля 🔊 Воспроизвести Фото: pixellife.ru



Группа ученых выпустила первый продукт с ингредиентами из зоны отчуждения — водку. Джим Смит и его команда из Университета Портсмута в Англии работали в течение нескольких лет, чтобы выпустить первую бутылку водки Atomik.Об этом сообщает



Главная причина, по которой они решили реализовать необычный напиток, — поднятие экономики Украины после аварии, произошедшей в 1986 году. Профессор Смит рассказал о составе:



Она не более радиоактивна, чем любая другая водка. Каждый химик скажет вам, что когда вы что-то очищаете, то примеси все равно остаются. Так, мы взяли пшеницу, которая была слегка загрязнена, и воду в районе Чернобыля — и очистили их. Мы спросили наших друзей из Университета Саутгемптона, у которых есть великолепная радиоаналитическая лаборатория, могут ли они обнаружить в водке радиоактивность. Они не нашли ничего — радиация была ниже пределов обнаружения. Группа ученых выпустила первый продукт с ингредиентами из зоны отчуждения — водку. Джим Смит и его команда из Университета Портсмута в Англии работали в течение нескольких лет, чтобы выпустить первую бутылку водки Atomik.Об этом сообщает Рамблер Главная причина, по которой они решили реализовать необычный напиток, — поднятие экономики Украины после аварии, произошедшей в 1986 году. Профессор Смит рассказал о составе:Она не более радиоактивна, чем любая другая водка. Каждый химик скажет вам, что когда вы что-то очищаете, то примеси все равно остаются. Так, мы взяли пшеницу, которая была слегка загрязнена, и воду в районе Чернобыля — и очистили их. Мы спросили наших друзей из Университета Саутгемптона, у которых есть великолепная радиоаналитическая лаборатория, могут ли они обнаружить в водке радиоактивность. Они не нашли ничего — радиация была ниже пределов обнаружения. Исследователи решили вывести на рынок именно водку, потому что продукт проходит все стадии очищения и не является радиоактивным. Таким образом, команда надеется, что средства от продажи водки помогут жителями зоны отчуждения наладить свою экономическую обстановку. По вкусу водка слегка отличается от обычной: в ней чувствуется больший привкус зерна. Но, как утверждается, ее можно спокойно добавлять в разные коктейли, например, мешать с шампанским или мартини.



На данный момент выпущена только одна бутылка, но до конца года ученые надеются реализовать еще минимум 500, продавая ее туристам, число которых в Чернобыле стремительно увеличивается. news.rambler.ru Категории: в мире Ключевые слова: Чернобыль, водка — статья прочитана 142 раза Комментарии