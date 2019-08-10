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Ученый объяснил, как сельдяной король попал в РФ
Появление у берегов Приморья сельдяного короля объясняется теплым дрейфовым течением, которое и принесло удивительную рыбу. Об этом СМИ рассказал Сергей Масленников, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН. Об этом сообщает Рамблер.
Так, ранее стало известно, что жители Хасанского района нашли на побережье сельдяного короля — редкую рыбу, которую также называют ремнетелом или ремнем-рыбой. Раньше такая рыба в водах России не появлялась, обитает она обычно в теплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океана.
"Появление сельдяного короля не говорит о потеплении в наших водах. Японцы, например, фиксируют потепление, но мы находимся в зоне смешения теплых и холодных вод — холодное течение и часть лета — дрейфовое поверхностное течение. Сейчас дуют сильные южные ветра. Водные массы под воздействием ветра дрейфуют к нам с юга Японского моря, с субтропиков, в том числе оттуда, где встречается эта рыба", — объяснил эксперт.
По мнению ученого, редкое явление произошло из-за течения, а обнаружить сельдяного короля удалось из-за того, что в холодных водах он стал малоактивен.
news.rambler.ru
Категории: в мире
Ключевые слова: Масленников, сельдяной король, РФ
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