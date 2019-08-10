Жилье россиянки превратилось в смертельную ловушку для птиц 🔊 Воспроизвести Фото: life-yes.ru



Жительница Череповца Наталья Березина несколько месяцев пытается решить проблему с голубями, застревающими и гибнущими в вентиляционной шахте ее дома. Об этом сообщает региональный Lenta.ru со ссылкой нп портал Cherinfo.



Птицы залетают в вентиляцию и погибают там, рассказала изданию женщина. «Квартира находится на первом этаже, дом девятиэтажный. Когда птицы залетают в вентиляцию и падают до первого этажа, выбраться на улицу они уже не могут. Они медленно умирают в каменном мешке. Естественно, птицы хлопают крыльями, кричат. Мы их хорошо слышим, но помочь не можем», — отметила Березина.



«Шахта граничит с комнатой моего четырехлетнего сына, он очень расстраивается, а вечером, когда ложится спать, даже пытается разговаривать с пернатыми пленниками», — добавила она. По словам женщины, управляющая компания игнорирует неоднократные просьбы закрыть шахту вентиляции от птиц. Жительница Череповца Наталья Березина несколько месяцев пытается решить проблему с голубями, застревающими и гибнущими в вентиляционной шахте ее дома. Об этом сообщает региональный Lenta.ru со ссылкой нп портал Cherinfo.Птицы залетают в вентиляцию и погибают там, рассказала изданию женщина. «Квартира находится на первом этаже, дом девятиэтажный. Когда птицы залетают в вентиляцию и падают до первого этажа, выбраться на улицу они уже не могут. Они медленно умирают в каменном мешке. Естественно, птицы хлопают крыльями, кричат. Мы их хорошо слышим, но помочь не можем», — отметила Березина.«Шахта граничит с комнатой моего четырехлетнего сына, он очень расстраивается, а вечером, когда ложится спать, даже пытается разговаривать с пернатыми пленниками», — добавила она. По словам женщины, управляющая компания игнорирует неоднократные просьбы закрыть шахту вентиляции от птиц. В спасательной службе Череповца изданию пояснили, что птицы могут попадать в вентиляцию даже через решетку или сетку, если ячейки слишком крупные, и добавили, что с такой проблемой сталкиваются и другие горожане. «Если птица упала до первого этажа, вытащить ее невозможно, — отметил директор службы Дмитрий Санакоев. — Мы можем приехать и взломать стену шахты, но не все собственники и управляющие компании готовы дать на это разрешение».



Противостояние российских горожан с коммунальщиками по поводу засилья птиц иногда принимает причудливые формы. В 2018 году одного из жителей Кирова уличили в том, что он убивал голубей и развешивал тушки на фасаде дома, закрепляя их в труднодоступных местах. Таким образом мужчина пытался отпугнуть птиц, облюбовавших его балкон. Lenta.ru Категории: в России Ключевые слова: проблема, голуби, гибнут — статья прочитана 46 раз Комментарии