Он – очень разумный парень: Трамп порассуждал о сделке между Зеленским и Путиным 🔊 Воспроизвести Фото: ivbg.ru



Президент США Дональд Трамп не исключил того, что его коллега из Украины Владимир Зеленский вскоре будет принят в Белом доме.



Соответствующее заявление американский лидер сделал в пятницу, 9 августа, во время беседы с журналистами.Об этом сообщает



Американский лидер выразил уверенность в том, что Владимир Зеленский действительно намерен предпринять действия, которые направлены на урегулирование конфликта в Донбассе, а также договориться по поводу этого с Россией. Трамп предположил, что украинский лидер заключит сделку с президентом России Владимиром Путиным.



Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский позвонил российскому президенту. Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, разговор был прагматичным и ознакомительным. Президент США Дональд Трамп не исключил того, что его коллега из Украины Владимир Зеленский вскоре будет принят в Белом доме.Соответствующее заявление американский лидер сделал в пятницу, 9 августа, во время беседы с журналистами.Об этом сообщает Вести.Ru . По словам Трампа, Зеленский будет приглашен в Белый дом, где с нетерпением ждут встречи с ним. Глава США также отметил, что украинский коллега уже был туда приглашен и изъявляет желание приехать. "Он — очень разумный парень. Думаю, он приедет очень скоро", — подчеркнул Трамп.Американский лидер выразил уверенность в том, что Владимир Зеленский действительно намерен предпринять действия, которые направлены на урегулирование конфликта в Донбассе, а также договориться по поводу этого с Россией. Трамп предположил, что украинский лидер заключит сделку с президентом России Владимиром Путиным.Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский позвонил российскому президенту. Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, разговор был прагматичным и ознакомительным. vesti.ru Категории: политика Ключевые слова: США, Путин, донбасс, Трамп, Зеленский — статья прочитана 173 раза Комментарии