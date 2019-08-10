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Он – очень разумный парень: Трамп порассуждал о сделке между Зеленским и Путиным
Президент США Дональд Трамп не исключил того, что его коллега из Украины Владимир Зеленский вскоре будет принят в Белом доме.
Соответствующее заявление американский лидер сделал в пятницу, 9 августа, во время беседы с журналистами.Об этом сообщает Вести.Ru. По словам Трампа, Зеленский будет приглашен в Белый дом, где с нетерпением ждут встречи с ним. Глава США также отметил, что украинский коллега уже был туда приглашен и изъявляет желание приехать. "Он — очень разумный парень. Думаю, он приедет очень скоро", — подчеркнул Трамп.
Американский лидер выразил уверенность в том, что Владимир Зеленский действительно намерен предпринять действия, которые направлены на урегулирование конфликта в Донбассе, а также договориться по поводу этого с Россией. Трамп предположил, что украинский лидер заключит сделку с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский позвонил российскому президенту. Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, разговор был прагматичным и ознакомительным.
vesti.ru
Категории: политика
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