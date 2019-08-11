Власти Австрии выкупят и дадут новую жизнь дому Гитлера 🔊 Воспроизвести salzburg-guide.ru



Теперь когда здание в городе Браунау-ам-Инн находится в собственности государства, власти решили его реконструировать.



Для этого местным архитекторам предложили подготовить проекты, которые переосмыслят идею здания.



«Теперь, когда решение суда о компенсации принято, можно найти новые варианты использования дома, где родился Гитлер, исключая любые пронацистские виды деятельности», — цитируют СМИ слова австрийского министра внутренних дел Вольфганга Пешорна.



Отметим, что ранее общество было взволновано тем, что дом Гитлера превратится в памятник неонацистов, а власти страны настаивали на сносе здания.



В 2017 году дом насильно изъяли у владелицы Герлинды Поммер в пользу государства. При этом изначально ей хотели присудить компенсацию в 1,5 млн евро, но это решение оспорила финансовая прокуратура Австрии. Власти Австрии присудили компенсацию в 810 тысяч евро (58 млн рублей) владелице дома, в котором родился Адольф Гитлер.Об этом сообщает Рамблер Теперь когда здание в городе Браунау-ам-Инн находится в собственности государства, власти решили его реконструировать.Для этого местным архитекторам предложили подготовить проекты, которые переосмыслят идею здания.«Теперь, когда решение суда о компенсации принято, можно найти новые варианты использования дома, где родился Гитлер, исключая любые пронацистские виды деятельности», — цитируют СМИ слова австрийского министра внутренних дел Вольфганга Пешорна.Отметим, что ранее общество было взволновано тем, что дом Гитлера превратится в памятник неонацистов, а власти страны настаивали на сносе здания.В 2017 году дом насильно изъяли у владелицы Герлинды Поммер в пользу государства. При этом изначально ей хотели присудить компенсацию в 1,5 млн евро, но это решение оспорила финансовая прокуратура Австрии. news.rambler.ru Категории: в мире Ключевые слова: Гитлер, оживить — статья прочитана 40 раз Комментарии