Власти Австрии выкупят и дадут новую жизнь дому Гитлера 

Рамблер.
Теперь когда здание в городе Браунау-ам-Инн находится в собственности государства, власти решили его реконструировать.
Для этого местным архитекторам предложили подготовить проекты, которые переосмыслят идею здания.
«Теперь, когда решение суда о компенсации принято, можно найти новые варианты использования дома, где родился Гитлер, исключая любые пронацистские виды деятельности», — цитируют СМИ слова австрийского министра внутренних дел Вольфганга Пешорна.
Отметим, что ранее общество было взволновано тем, что дом Гитлера превратится в памятник неонацистов, а власти страны настаивали на сносе здания.
В 2017 году дом насильно изъяли у владелицы Герлинды Поммер в пользу государства. При этом изначально ей хотели присудить компенсацию в 1,5 млн евро, но это решение оспорила финансовая прокуратура Австрии.