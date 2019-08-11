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Власти Австрии выкупят и дадут новую жизнь дому Гитлера 

salzburg-guide.ru
Власти Австрии присудили компенсацию в 810 тысяч евро (58 млн рублей) владелице дома, в котором родился Адольф Гитлер.Об этом сообщает Рамблер.

Теперь когда здание в городе Браунау-ам-Инн находится в собственности государства, власти решили его реконструировать.

Для этого местным архитекторам предложили подготовить проекты, которые переосмыслят идею здания.

«Теперь, когда решение суда о компенсации принято, можно найти новые варианты использования дома, где родился Гитлер, исключая любые пронацистские виды деятельности», — цитируют СМИ слова австрийского министра внутренних дел Вольфганга Пешорна.

Отметим, что ранее общество было взволновано тем, что дом Гитлера превратится в памятник неонацистов, а власти страны настаивали на сносе здания.

В 2017 году дом насильно изъяли у владелицы Герлинды Поммер в пользу государства. При этом изначально ей хотели присудить компенсацию в 1,5 млн евро, но это решение оспорила финансовая прокуратура Австрии.
news.rambler.ru
Категории: в мире
Ключевые слова: Гитлер, оживить
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добавлена сегодня, 11 августа, 15:00

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