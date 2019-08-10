Ученые объяснили, почему кошки едят траву 🔊 Воспроизвести Фото: ok.ru



Учёные предполагают, что спустя столетия им удалось выяснить, почему же кошки едят траву. Об этом сообщает



Исследователи опросили более 1000 владельцев кошек, которые не менее 3 часов в день наблюдали за своими питомцами и общались с ними. Как подозревали учёные, употребление в пищу растений является чрезвычайно распространённым поведением: 71% процент кошек были пойманы за этим занятием, по меньшей мере, шесть раз в течение жизни. Многие владельцы кошек считают, что употребление в пищу травы помогает кошкам спровоцировать тошноту, когда они чувствуют себя плохо. Но 91% респондентов сообщили, что их кошки не выглядели больными перед тем, как употребить траву в пищу. Учёные предполагают, что спустя столетия им удалось выяснить, почему же кошки едят траву. Об этом сообщает Рамблер Исследователи опросили более 1000 владельцев кошек, которые не менее 3 часов в день наблюдали за своими питомцами и общались с ними. Как подозревали учёные, употребление в пищу растений является чрезвычайно распространённым поведением: 71% процент кошек были пойманы за этим занятием, по меньшей мере, шесть раз в течение жизни. Многие владельцы кошек считают, что употребление в пищу травы помогает кошкам спровоцировать тошноту, когда они чувствуют себя плохо. Но 91% респондентов сообщили, что их кошки не выглядели больными перед тем, как употребить траву в пищу. Учёные полагают, что употребление в пищу растений является инстинктивным и приносит кошачьим эволюционную выгоду. Об этом сообщили докладчики на ежегодном съезде Международного общества прикладной этологии в Бергене, Норвегия. Их теория, основанная на исследованиях шимпанзе и других диких животных, заключается в том, что трава помогает животным изгнать кишечных паразитов, увеличивая мышечную активность в пищеварительном тракте. Современные кошки в большинстве своём не имеют таких паразитов, но сама стратегия, вероятно, впервые возникла у их далёкого предка. Поэтому исследователи советуют владельцам кошек приобрести или самостоятельно вырастить комнатную траву, чтобы их питомцы могли её жевать. news.rambler.ru Категории: в мире Ключевые слова: кошки, трава, еда — статья прочитана 115 раз Комментарии