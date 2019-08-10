Россия остается крупнейшим торговым партнером для Литвы 🔊 Воспроизвести Фото: gov39.ru



Россия остается главным торговым партнером для Литвы, передает



В прошлом году Литва экспортировала товаров на 28,27 миллиарда евро, а импортировала — на 30,94 миллиарда евро. При этом экспорт товаров литовского происхождения составил 17,29 миллиарда евро.



В основном Литва экспортировала в Россию (14 процентов), Латвию (9,8), Польшу (8,2) и Германию (7,4). Доля импорта товаров из РФ составила 14,2 процента, из Германии — 12 процентов, из Польши — 11,5 процента, из Латвии — 7,2 процента.



По сравнению с 2017 годом объем экспорта и импорта Литвы с Россией вырос на 1,1 и 22,5 процента соответственно. Россия остается главным торговым партнером для Литвы, передает Sputnik Литва со ссылкой на департамент статистики.В прошлом году Литва экспортировала товаров на 28,27 миллиарда евро, а импортировала — на 30,94 миллиарда евро. При этом экспорт товаров литовского происхождения составил 17,29 миллиарда евро.В основном Литва экспортировала в Россию (14 процентов), Латвию (9,8), Польшу (8,2) и Германию (7,4). Доля импорта товаров из РФ составила 14,2 процента, из Германии — 12 процентов, из Польши — 11,5 процента, из Латвии — 7,2 процента.По сравнению с 2017 годом объем экспорта и импорта Литвы с Россией вырос на 1,1 и 22,5 процента соответственно. При этом товары литовского происхождения в основном экспортировались в Польшу, Германию, Латвию, США и Швецию.



Отмечается, что в 2018 году Литва в основном экспортировала и импортировала минеральные продукты, машины и механические приборы, электрооборудование. Из товаров литовского происхождения в основном экспортировались нефтепродукты, различные промышленные товары, полуфабрикаты, безалкогольные и алкогольные напитки, табак и переработанные его заменители.



В 2014 году Москва ввела продовольственное эмбарго — запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые присоединились к антироссийским санкциям. Речь идет о США, государствах ЕС, Канаде, Австралии и Норвегии. С 2016 года эмбарго распространяется на Украину.



Российский президент Владимир Путин заявлял, что Москва готова отменить запрет, если европейские партнеры поступят так же. РФ неоднократно подчеркивала, что разговаривать на языке санкций контрпродуктивно.



В понедельник Путин продлил действие продуктового эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции. Ограничения будут действовать до конца следующего года.



Российский посол в Литве Александр Удальцов отмечал, что Россия — важный торговый партнер для балтийской республики, несмотря на сложные политические отношения между Вильнюсом и Москвой. По словам дипломата, в течение трех лет фиксируется рост товарооборота между странами и увеличение турпотока. Sputnik Litva Категории: экономика Ключевые слова: Литва, Россия, экспорт, импорт, партнер — статья прочитана 125 раз Комментарии