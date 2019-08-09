В Германии раскрыта группировка автовзломщиков из Литвы: ущерб - 1 млн евро 🔊 Воспроизвести Фото: orelgrad.livejournal.com



Немецкая полиция раскрыла организованную преступную группировку, промышлявшую взломом автомобилей на протяжении нескольких лет. Группировка была основана в Литве, сообщает Европол. 13 человек были арестованы.Об этом сообщает



Немецкая полиция раскрыла организованную преступную группировку, промышлявшую взломом автомобилей на протяжении нескольких лет. Группировка была основана в Литве, сообщает Европол. 13 человек были арестованы.



Начиная с 2017 года, преступники в Германии и Бельгии взламывали автомобили, доставали из них системы навигации и многофункциональные рули. Все детали после отправлялись в Литву для перепродажи.



Против группировки была заведены 279 уголовных дел, общая сумма ущерба составляет 1,35 млн евро.



Операция по разоблачению и задержанию преступников выполнялась в шесть ходов и последний этап состоялся 30 июля в Панивежисе. Во время операции, стражи порядка обнаружили украденные детали, общая стоимость которых составляет 400 000 евро. Немецкая полиция раскрыла организованную преступную группировку, промышлявшую взломом автомобилей на протяжении нескольких лет. Группировка была основана в Литве, сообщает Европол. 13 человек были арестованы.Об этом сообщает ru.delfi.It Немецкая полиция раскрыла организованную преступную группировку, промышлявшую взломом автомобилей на протяжении нескольких лет. Группировка была основана в Литве, сообщает Европол. 13 человек были арестованы.Начиная с 2017 года, преступники в Германии и Бельгии взламывали автомобили, доставали из них системы навигации и многофункциональные рули. Все детали после отправлялись в Литву для перепродажи.Против группировки была заведены 279 уголовных дел, общая сумма ущерба составляет 1,35 млн евро.Операция по разоблачению и задержанию преступников выполнялась в шесть ходов и последний этап состоялся 30 июля в Панивежисе. Во время операции, стражи порядка обнаружили украденные детали, общая стоимость которых составляет 400 000 евро. ru.delfi.It Категории: чп и криминал Ключевые слова: Германия, Литва, ущерб, преступники, автовзлом — статья прочитана 40 раз Комментарии