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Судейский совет одобрил увольнение судьи ВСЛ Э. Лаужикаса, двух других судей
Судейский совет Литвы в пятницу одобрил увольнение подозреваемых в коррупции судьи Верховного суда Литвы (ВСЛ) Эгидиюса Лаужикаса, судьи Апелляционного суда Литвы (АСЛ) Константина Гурина и судьи Вильнюсского окружного суда (ВОС) Хенрикаса Яглинскиса, сообщил председатель Судейского совета Альгимантас Валантинас.
Этот орган судейского самоуправления отказался разрешить увольнение судьи АСЛ Виктораса Кажиса и судьи Вильнюсского участкового суда Робертаса Райниса.
Принятие решения по другим подозреваемым: судье Вильнюсского окружного административного суда Арунаса Каминскаса, судье АСЛ Вальдимараса Бавеянаса и судье Каунасского административного суда Гинтараса Чеканаускаса – отложено до конца августа.
BNS, BNS
Категории: чп и криминал
География: Литва
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