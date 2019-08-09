Судейский совет одобрил увольнение судьи ВСЛ Э. Лаужикаса, двух других судей 🔊 Воспроизвести Фото: bocodamata.com



Судейский совет Литвы в пятницу одобрил увольнение подозреваемых в коррупции судьи Верховного суда Литвы (ВСЛ) Эгидиюса Лаужикаса, судьи Апелляционного суда Литвы (АСЛ) Константина Гурина и судьи Вильнюсского окружного суда (ВОС) Хенрикаса Яглинскиса, сообщил председатель Судейского совета Альгимантас Валантинас.



Этот орган судейского самоуправления отказался разрешить увольнение судьи АСЛ Виктораса Кажиса и судьи Вильнюсского участкового суда Робертаса Райниса.



Принятие решения по другим подозреваемым: судье Вильнюсского окружного административного суда Арунаса Каминскаса, судье АСЛ Вальдимараса Бавеянаса и судье Каунасского административного суда Гинтараса Чеканаускаса – отложено до конца августа. Судейский совет Литвы в пятницу одобрил увольнение подозреваемых в коррупции судьи Верховного суда Литвы (ВСЛ) Эгидиюса Лаужикаса, судьи Апелляционного суда Литвы (АСЛ) Константина Гурина и судьи Вильнюсского окружного суда (ВОС) Хенрикаса Яглинскиса, сообщил председатель Судейского совета Альгимантас Валантинас.Этот орган судейского самоуправления отказался разрешить увольнение судьи АСЛ Виктораса Кажиса и судьи Вильнюсского участкового суда Робертаса Райниса.Принятие решения по другим подозреваемым: судье Вильнюсского окружного административного суда Арунаса Каминскаса, судье АСЛ Вальдимараса Бавеянаса и судье Каунасского административного суда Гинтараса Чеканаускаса – отложено до конца августа. BNS , BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: суд, увольнение, коррупция, Лаужикас, Гурин, Яглинскис География: Литва — статья прочитана 81 раз Комментарии