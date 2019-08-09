Американский дипломат похвалил Зеленского за смелость позвонить Путину 🔊 Воспроизвести Фото: news.myseldon.com



Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор похвалил президента Владимира Зеленского за смелость после того, как он позвонил лидерам России и Франции. Об этом сообщает



"Украинское правительство настойчиво ищет пути для того, чтобы завершить эту войну, и я считаю, что со стороны украинского руководства это был очень смелый шаг — позвонить Путину и другим руководителям стран "нормандской четверки", чтобы требовать еще одной встречи для обсуждения того, как остановить эти действия, во время которых гибнут украинские военные", — цитирует Тейлора агентство УНИАН.



По мнению дипломата, "украинская власть этим шагом продемонстрировала, что стремится закончить эту войну, но на своих условиях". Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор похвалил президента Владимира Зеленского за смелость после того, как он позвонил лидерам России и Франции. Об этом сообщает РИА Новости "Украинское правительство настойчиво ищет пути для того, чтобы завершить эту войну, и я считаю, что со стороны украинского руководства это был очень смелый шаг — позвонить Путину и другим руководителям стран "нормандской четверки", чтобы требовать еще одной встречи для обсуждения того, как остановить эти действия, во время которых гибнут украинские военные", — цитирует Тейлора агентство УНИАН.По мнению дипломата, "украинская власть этим шагом продемонстрировала, что стремится закончить эту войну, но на своих условиях". На этой неделе Зеленский заявил, что позвонил Владимиру Путину после того, как в Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих, и попросил его "повлиять на ту сторону", имея в виду самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Как сообщили в Кремле, главы государств обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины, при этом Путин подчеркнул, что для деэскалации нужно прежде всего исключить обстрелы с украинской стороны, "приводящие к жертвам среди мирного населения".



В тот же день Зеленский позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону и призвал срочно созвать встречу лидеров стран "нормандской четверки".



Четверо украинских силовиков погибли 6 августа в районе Павлополя в Донецкой области. Киев возлагает ответственность за их гибель на ополченцев ДНР, которых обвиняет в нарушении перемирия. В ДНР заявили, что силовики погибли при разгрузке противопехотных мин.



С 21 июля в Донбассе действует очередное перемирие, но перестрелки между сторонами конфликта все равно продолжаются. РИА Новости Категории: политика, в мире Ключевые слова: Путин, звонок, Зеленский, похвала, Тейлор — статья прочитана 103 раза Комментарии