И. Розова: предупреждений от ДГБ не участвовать в форуме православных в Грузии не получала 🔊 Воспроизвести Фото: arsaba.lt



Парламентарий, член Русского альянса Литвы (РАЛ) Ирина Розова говорит, что не получала никаких предупреждений от Департамента госбезопасности (ДГБ) не участвовать в мероприятии Межпарламентской ассамблеей православия (МАП) в Грузии.



"Нет, не была предупреждена", – сказала BNS в пятницу политик, отвечая на вопрос, не была ли она предупреждена ДГБ не участвовать в этом мероприятии в июне.



Представитель фракции Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) подчеркнула, что узнала об ассамблее в прошлом году, когда впервые получила приглашение принять участие – тогда, как и в этом году, она получила разрешение правления сейма поехать на это мероприятие.



"Пришло приглашение на мое имя, я получила электронное письмо на английском. Приглашал секретариат этой организации, штаб-квартира которой находится в Греции. Генеральный секретарь от своего имени приглашает, он грек, член парламента Греции", – объяснила член сейма. Парламентарий, член Русского альянса Литвы (РАЛ) Ирина Розова говорит, что не получала никаких предупреждений от Департамента госбезопасности (ДГБ) не участвовать в мероприятии Межпарламентской ассамблеей православия (МАП) в Грузии."Нет, не была предупреждена", – сказала BNS в пятницу политик, отвечая на вопрос, не была ли она предупреждена ДГБ не участвовать в этом мероприятии в июне.Представитель фракции Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) подчеркнула, что узнала об ассамблее в прошлом году, когда впервые получила приглашение принять участие – тогда, как и в этом году, она получила разрешение правления сейма поехать на это мероприятие."Пришло приглашение на мое имя, я получила электронное письмо на английском. Приглашал секретариат этой организации, штаб-квартира которой находится в Греции. Генеральный секретарь от своего имени приглашает, он грек, член парламента Греции", – объяснила член сейма. И. Розова сказала, что не знает о том, предоставлял ли ДГБ правлению сейма или другим парламентариям какую-нибудь информацию о мероприятии этого формата.



Произнесенная в июне членом Госдумы России Сергеем Гавриловым речь на мероприятии МАП в Тбилиси спровоцировала массовые протесты в Грузии.



Вице-председатель Комитета по европейским делам грузинского парламента Георгий Канделаки обратился к литовским парламентариям, утверждая, что "в последнее время" в этой организации "доминирует Москва", а участие в ее деятельности лишь помогает воплощать в жизнь повестку работы России. Парламентские консерваторы, в свою очередь, обратились в ДГБ с просьбой дать оценку участию И. Розовой в этом мероприятии.



Она сама говорит, что в двухдневном мероприятии участвовали члены парламента почти из 30 стран, в том числе представители Эстонии. Делегатов из Латвии в этом году не было.



"Было торжественное открытие, в президентском дворце присутствовал весь дипломатический корпус. Был концерт, была открыта выставка, посвященная рождению Иисуса Христа, мы все были веселы, довольны друг другом. На следующий день началось заседание в парламенте, где и начались те события: пришли люди, мы не поняли, кто это. Оказалось, что это была грузинская оппозиция, которая возражала против присутствия в зале российской делегации", – рассказала И. Розова.



По ее словам, когда начался шум, участники мероприятия уехали в гостиницу.



"Мы уехали и просто оставались в гостинице. Потом были беспорядки и возле гостиницы, потом все люди переместились к парламенту", – сказала политик.



И. Розова сказала, что не хочет давать оценку обращению консерваторов и что сможет подробнее прокомментировать ситуацию только после ответа ДГБ.



Парламентарий напомнила, что это "уже не первый случай в биографии", когда приходится объясняться по поводу участия в мероприятиях, получивших противоречивые оценки.



В 2007 году, будучи парламентарием и не испросив разрешения правления сейма, она приняла участие в конференции представителей русскоязычных жителей Балтийских стран в Таллине. На этой конференции было подписано обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой "защитить права русскоязычных в странах Балтии". И. Розова говорит, что она тогда это письмо не подписала.



"Было десять лет назад. Неважно", – сказала она, когда ее попросили подробнее вспомнить об этом событии. BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: дгб, Розова, праволславные — статья прочитана 114 раз Комментарии