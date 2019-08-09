После продолжительной болезни скончался многолетний литовский дипломат Д. Пранцкявичюс 🔊 Воспроизвести Фото: fotokonkurs.ru



В пятницу после продолжительной болезни скончался многолетний литовский дипломат, бывший посол в Канаде Дарюс Пранцкявичюс.



"Подтверждаем, что сегодня после продолжительной болезни скончался чрезвычайны и полномочный посол Литовской Республики Дарюс Пранцкявичюс", – информировали BNS в МИД.



Ему было 52 года.



Д. Пранцкявичюс начал работать в МИД с 1991 года, сразу после восстановления независимости Литвы.



С августа 2017 года он был послом Литвы в Канаде, а в последнее время работал послом по особым поручениям.



Ранее Д. Пранцкявичюс возглавлял различные подразделения МИД, работал в посольствах в США, Нидерландах, Турции и Брюсселе. В пятницу после продолжительной болезни скончался многолетний литовский дипломат, бывший посол в Канаде Дарюс Пранцкявичюс."Подтверждаем, что сегодня после продолжительной болезни скончался чрезвычайны и полномочный посол Литовской Республики Дарюс Пранцкявичюс", – информировали BNS в МИД.Ему было 52 года.Д. Пранцкявичюс начал работать в МИД с 1991 года, сразу после восстановления независимости Литвы.С августа 2017 года он был послом Литвы в Канаде, а в последнее время работал послом по особым поручениям.Ранее Д. Пранцкявичюс возглавлял различные подразделения МИД, работал в посольствах в США, Нидерландах, Турции и Брюсселе. BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Пранцкявичюс, смерть — статья прочитана 122 раза Комментарии