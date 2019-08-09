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После продолжительной болезни скончался многолетний литовский дипломат Д. Пранцкявичюс
В пятницу после продолжительной болезни скончался многолетний литовский дипломат, бывший посол в Канаде Дарюс Пранцкявичюс.
"Подтверждаем, что сегодня после продолжительной болезни скончался чрезвычайны и полномочный посол Литовской Республики Дарюс Пранцкявичюс", – информировали BNS в МИД.
Ему было 52 года.
Д. Пранцкявичюс начал работать в МИД с 1991 года, сразу после восстановления независимости Литвы.
С августа 2017 года он был послом Литвы в Канаде, а в последнее время работал послом по особым поручениям.
Ранее Д. Пранцкявичюс возглавлял различные подразделения МИД, работал в посольствах в США, Нидерландах, Турции и Брюсселе.
BNS
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Пранцкявичюс, смерть
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